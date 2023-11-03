看好美地區銀行股跌勢觸底 「老債王」葛洛斯宣布買進這4檔

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有債券天王之稱的「老債王」葛洛斯周四（2日）在社群平台X上發文表示，正買入地區性銀行Truist Financial Corp（TFC）、Citizens Financial Group（CFG）、KeyCorp（KEY）與First Horizon Corp（FHN）的股票，認為地區性銀行股票跌勢已經觸底，《彭博資訊》報導指出，葛洛斯這一發文跟他近期說法明顯不同，葛洛斯曾表示希望再等一段時間才買進地區性銀行股票。

曾任太平洋投資管理公司（Pimco）投資長的葛洛斯10月23日曾發文說，正再次認真考慮地區性銀行股票，但示警稱太早買進會帶來傷害，過了一周又表示，地區性銀行具有相當好的長期價值，但希望以60%帳面價值跟7%報酬率來持有其中一些銀行的股票。

葛洛斯周四還指出，美國公債殖利率形勢仍不明朗，認為當前最佳策略是投資殖利率曲線倒掛持續反轉的趨勢，並預估未來半年殖利率曲線將轉為正值，2年期公債比10年期公債更具吸引力，歷史經驗顯示，殖利率曲線往往在衰退前或衰退之時，由負值轉為正值。

債市前景的潛在轉變也促使對沖基金債券天王艾克曼調整投資策略，在10月23日於X平台上宣布回補債市空單，並稱以目前的長期利率來看，繼續放空債券的風險太大，美國經濟放緩的速度，比近來經濟數據所顯示的還要快。