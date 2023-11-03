ITF國際旅展／華航謝世謙：美日高票價新常態 明年旅運市場比今年好

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2023 ITF台北國際旅展今（3）日登場，華航（2610）董座謝世謙率經營團隊親自督軍搶客，謝世謙表示，以今年旅展訂位、買氣熱絡來看，預估明年旅運市場會比今年更好；且高票價將成為新常態，尤指美國、日本等熱門航線，預估至少會維持目前的高檔。

由於外站地勤代理未完全恢復，全球地面代理營運成本平均加高兩成，加上機上供餐等成本墊高，華航總經理高星潢預估，未來票價往上走，預估可能比2019年疫前貴3成以上，由市場供需而定。

今年華航ITF全航線祭出85折起超殺優惠，瞄準出國跨年、寒假出遊、春季賞櫻等三大商機，包括歐洲6大航點全面直飛87折起，11月3日登場的實體旅展也將天天抽區域航線不限航點免費機票。

現場展館以「飛機啟航漫遊旅程」為概念，結合地面機場跑道設計，營造起飛前航機滑行意象，展館上方打造轉角螢幕搭配全球最新裸視3D科技技術。

此前，華航線上旅展搶先業界自6日開跑，超殺優惠先開紅盤，機票銷售較9月大幅成長近2成，最熱賣航點前三名分別為東京、首爾及大阪；長程線熱銷航點，則首推獨家飛航的美國安大略，以及進入夏天旅遊旺季的澳洲雪梨、疫後快速成長的歐洲航線。

其中，飛香港4,088元起（以下皆未稅）、新加坡／清邁5,820元起、峇厘島最低9,700元起、沖繩5,820元起、熊本航線6,800元起、峴港5,950元起、檳城7,482元起；兩岸航線福州6,000元起、廈門7,000元起，購票後至華航ITF活動網頁登錄可再抽好禮。