檢測商機加持 訊聯基因前三季EPS 0.85元

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後疫情健康、檢測商機發酵，訊聯基因（4160）營運持穩復甦、提振，前三季營收4.35億元，年增6.98％，淨利0.22億元，EPS0.85元，年增6.25％。為支援外泌體、新藥佈局，訊聯基因董事會通過對訊聯細胞智藥增資4,000萬元。

訊聯基因表示，訊聯細胞智藥獲經濟部審定為「生技醫藥產業發展條例」獎勵對象，規劃2年內 登錄興櫃創新板，目標是成為集團內第3家上市櫃公司。

訊聯集團累積再生醫學、精準健康及智慧研發等技術能量，積極布局「i369戰略目標」，搶攻細胞及外泌體等前瞻醫療商機，鎖定日本、韓國等6大海外市場。

其中，訊聯基因專攻「基因醫學及精準健康」、「數位科技」，深耕精準健康、次世代基因定序（NGS）等基因檢測，從母健康出發，到健檢、中高齡疾病與癌症篩檢，致力智慧研發技術，並以脊髓性肌肉萎縮症產前檢測 （SMA）九成滲透率為耕耘目標。

訊聯基因表示，集團正推動第三家公司「訊聯胞智藥」IPO，聚焦「外泌」、「再生醫療製劑」、「智慧研發」，接軌全球再生醫學與細胞治療脈動，開創多元發展。

當前在細胞新藥開發進度，BA01慢性傷口細胞新藥在臨床一期研發中。Exo Tear用於「乾眼症」細胞新完成床前動物實驗，初步測試結果連續使用「外泌體」七天有明顯改善眼睛損傷;已進入臨床一期「申請指標性案件」中。

此外，BU01從事「肺部纖維化」治療藥物進入床二期，新藥申請一期已完成「包括動物測試、一般人體測試」，臨床二期測試申請中。急性呼吸窘迫症候群新藥已進入臨床二期，臨床一期的結果已發表在SCI期刊中，二期收案中。