《觀光股》鳳凰Q3獲利近4年次高 前三季轉盈登近4年高

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【時報記者林資傑台北報導】旅遊業者鳳凰(5706)董事會通過2023年第三季財報，歸屬母公司稅後淨利0.58億元、為近4年次高，每股盈餘（EPS）0.8元。累計前三季歸屬母公司稅後淨利1.15億元、每股盈餘1.58元，較去年同期大幅轉盈，雙創近4年同期高。

鳳凰2023年第三季合併營收7.62億元，季增48.63％、年增達18.99倍，營業利益0.53億元0.53億元，季增27.88％、較去年同期顯著轉盈，雙創近4年高。歸屬母公司稅後淨利0.58億元，季減12.37％、仍年增達近3.61倍，為近4年次高，每股盈餘0.8元。

累計鳳凰前三季合併營收16.24億元、年增達近18.29倍，營業利益1.3億元、較去年同期虧損0.45億元大幅轉盈，歸屬母公司稅後淨利1.15億元、每股盈餘1.58元，較去年同期虧損0.26億元、0.36元大幅轉盈，均創近4年同期高。

受惠國境開放後出國旅遊需求強勁復甦，鳳凰今年營運谷底彈升。觀察本業獲利能力的營益率表現，第三季7.08％、創近11年同期高，前三季8.04％更創同期新高。第三季本業獲利續揚、但稅後淨利較第二季略降，主因第二季業外有認列股利收入，墊高比較基期。

鳳凰表示，疫後旅遊市場逐步復甦，在長線由大歐洲地區、短線以日本及基隆為母港的郵輪包船業務帶動下，公司整體營收已恢復至疫前近7成水準。展望後市，受惠季節性賞楓、賞雪行程、南半球紐澳地區產品及公司行號獎旅包團需求，可望帶動第四季營收持續成長。

展望2024年，除了中國大陸市場仍受團體禁令限制外，鳳凰其他各線產品均已上架銷售，針對寒假過年及春季產品，配合今（3）日登場的ITF台北國際旅展推出優惠促銷衝刺買氣，積極衝刺明年首季旺季營運動能。

鳳凰指出，短線郵輪MSC、名勝世界及歌詩達等產品，主要仍規畫以日韓熱門航線為主，並增加皇家加勒比海郵輪東南亞飛航郵輪（Fly Cruise）產品，而歐洲郵輪、阿拉斯加、中東郵輪等長線郵輪產品亦恢復銷售。

同時，鳳凰持續推動高端旅遊，其中明年春季的萊茵河頂級河輪包船已完銷，並加碼再推出秋季多瑙河包船產品。而明年底的南極遊輪熱賣中，北歐及美加地區的賞極光產品也頗受旅客青睞。