大陸PA6回穩、PA66先穩後漲 中石化、國喬營運添支撐

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有鑑大陸CPL、SM產業供需明顯供過於求，衝擊市況、營運表現，中石化（1314）、國喬（1312）推展PA6、PA66耕耘佈局，增添營運多元利基。近期大陸PA6回穩、PA66先穩後漲，中石化、國喬營運添支撐。

此外，中石化處分高雄市前鎮區經貿段五小段1地號土地，處分利益1.239億元，也有助舒緩今年石化獲利動能趨緩壓力，收益進補。

國喬為台灣唯一能生產尼龍66的石化業者，因其耐熱、阻燃、耐衝擊等特性，目前主以電動車、電子及電器相關產業使用居多。

分析師表示，大陸十月PA66市場走勢穩定後拉漲，月漲6.12％。十月月初PA66承接前期傳統旺季行情，市場高位無壓穩定，需求端對現貨托舉力度尚可，而生產線大穩小動，產業整體操作率維持六成五以上，庫存位置偏低，預計短期或將延續偏強運作。

此外，大陸十月PA6生產企業負載大穩小動，平均開工率約73％。市場供應持平，庫存水準尚在低位，供方壓力沒有明顯增加，對PA6現貨支撐力度尚存。

中石化以生產己內醯胺（CPL）、PA6（尼龍6）、AN等為主，上半年AN營收占比34％，CPL、PA6營占比各16％。其中，大陸江蘇威名石化基地投資的PA6生產稼動率較去年增加1倍，銷量也年增2成～3成，逐步打入下游市場。

中石化大陸威名石化基地建設第一階段環己銅 (苯酚) 已開始投產，PA6今年前7月銷售數量為4.15萬噸、環己銅銷售數量為3.9萬噸；第二階段環己銅 (水合)、CPL則預計2025年完工、2026年投產。至於台南安順土地整治工作則目標在2024年完成。