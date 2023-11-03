「菜市場金馬獎」出爐 南部唯一5星夜市是這一處

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有「菜市場金馬獎」之稱的經濟部優良市集暨樂活名攤評核獲獎名單公布，南部唯一5星夜市獎落台南，由知名花園夜市抱回殊榮，而花園夜市的日出極光茶飲、地茶－鳳姐杏仁茶、英國皇家英式紅茶專賣、烤我麻吉等4處攤商，也同獲5星名攤殊榮，堪稱最大贏家。

台南此次共榮獲1處5星市集、6處4星市集，其中「花園夜市」為南部唯一的5星夜市。市長黃偉哲表示，台南最近「好市發生」，「花園夜市」為台南市自2020年首度獲得5星市集後，第2個獲得5星殊榮的市集，也是南部唯一入選的5星夜市，顯見花園夜市在環境衛生、自理組織、特色經營、顧客行銷等面向已具有全國指標性及代表性。

今年首度增設的5星獎勵金制度，即5星市集給予獎勵金10萬、5星攤鋪位給予獎勵金1萬2000元，給予市集及攤商很大的激勵；經發局長林榮川說，攤開本屆獲獎名單，樂活名攤部分今年入榜7家5星名攤，為歷年最多，新入選5星名攤更達到6處，與台北並列全國第1。

市場處處長陳豪吉表示，今年除了4、5星市集大有斬獲，台南在3星市集的奪星數量也高居各縣市之冠，占全國近4成，代表台南各市集品質都有所提升。

台南近年來致力於更新改善傳統市場，不僅在外觀硬體設備層面達到美觀、實用、乾淨、舒適，攤商也努力翻轉傳統市場面貌，未來市府也會持續輔導及鼓勵更多市集及攤位加入改造行列，繼續挑戰「菜市場金馬獎」。