ITF國際旅展／台灣觀光協會會長葉菊蘭：把世界旅人帶進台灣

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台灣國家級旅展2023 ITF台北國際旅展今（11／3）日至6日於台北南港展覽館盛大登場，展出單位包括日本、韓國、馬來西亞、泰國、德國、不丹、捷克、香港、中美洲、波蘭、蒙古國、法國、阿拉伯、土耳其、瑞士及關島等104個國家／城市，共1,300個攤位參展，規模創近五年之最。

開幕典禮上總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦、交通部部長王國材、外交部部長吳釗燮、客委會主委楊長鎮、原民會主委夷將拔路兒、駐台北韓國代表部李殷鎬代表、日本交流協會首席副代表服部崇及聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、瓜地馬拉共和國與貝里斯等邦交國大使等各界重要貴賓皆蒞臨，展現共同推展觀光的決心。

總統蔡英文表示，這是她第五次受邀，很開心能透過 ITF台北國際旅展，見證台灣觀光產業持續前進的腳步，尤其是大家不因三年的疫情有所停頓，甚至與各政府單位相互合作，發展出不同觀光旅遊的主題與產品，提供給國際旅客有更多的選擇，從這幾屆的ITF可以看見「質」的提升，重視主題化、特色化、在地化的旅遊體驗與區域資源的整合，這是各級政府單位與業者共同推動的成果。蔡總統也邀請國人朋友，一起來逛旅展，用行動支持台灣的觀光，並期待在台北國際旅展的帶動下，讓觀光旅遊業蓬勃發展。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，協會與交通部觀光署合力舉辦 ITF旅遊交易會，從世界各國邀請百位買家來台，創造近2,000場次的B2B洽談交易會，舉辦成果豐碩。可見ITF是台灣國家級、最具指標性、且足以吸引世界各國買家參與的旅展，讓業者可以透過面對面交易，確定年度採購與銷售訂單，對創造觀光產業的產值非常重要。

葉菊蘭表示，協會一直和觀光署合作，帶著業者前往國際推廣、宣傳台灣，有些突破，也有些需要再努力，但也一起把台灣觀光招牌擦得更明亮耀眼，讓世界旅人看見台灣的美麗。她感謝所有的參展單位與國人支持一起打造這場國家級的展覽，讓ITF成為亞洲人氣最高的旅展。ITF是大家走向世界的起點，更是把世界旅人帶進台灣的專業旅展。

行政院副院長鄭文燦表示，ITF成功打造台灣的觀光品牌，政府也在各項政策挹注下有策略地推動台灣觀光發展，預計今年12月中旬會迎來600萬人次的旅客，達成今年度目標，繼續邁向明年1,200萬人次前進。交通部部長王國材表示，台北國際旅展是一個非常重要的國內外旅遊平台，今年在主辦單位台灣觀光協會、觀光署及全體業界的努力下，共同展示台灣多重面向觀光魅力。

開幕典禮上，由來自屏東曾獲維也納國際合唱比賽金獎的「青葉國小合唱團」以多種台灣語言歌謠為４天活動揭開序幕。典禮後，總統也至各館區體驗，其中文化部以「一杯手搖飲的身世之謎」帶領民眾走入茶業及糖業的重要場域，認識台灣文化路徑，並邀請蔡總統與台灣獨有的茶業及糖業文化特調合影，象徵文化帶路正式啟程；帛琉今年則以傳統木造的結構的男人會館Bai為主軸，由4位帛琉在台灣的學生，身著傳統服飾吟誦帛琉傳統的Rebetii，展現堅定友邦的熱情，讓蔡總統重溫2019年出訪帛琉時受邀進入男人會館的情誼。

客委會則以「在客庄迷失方向」為主題，集結全台百大行程，呈現樟之細路、桐花小徑、茶思之道、微醺之旅及客庄小旅行等主題產品，並以客庄特調CHAFFEE咖啡熱情款待蔡總統；原民會今年擴大辦理，展館主題為「部落小鷹豐年祭」，結合「2024世界原住民族旅遊高峰會」視覺元素和「阿美族」歲時祭儀文化，現場由10位原住民族人以傳統歌謠吟唱歡迎蔡總統蒞臨；中美洲由貝里斯駐台大使館碧坎蒂大使H.E. Ambassador Candice Augusta Pitts、瓜地馬拉共和國駐台大使館巴迪亞大使H.E. Ambassador Oscar Adolfo Padilla迎接蔡總統，並分別送上桃花心木木雕「飛行」及馬雅傳統服飾人偶。