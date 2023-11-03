《國際政治》協防淪口號？自衛隊棄台竟是這原因

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】為了嚇阻中國大陸武統台灣，日本政府宣稱在國防上投入不少人力與物力，像是花了5年並砸下43.5兆日圓等。但路透社接獲爆料，孱弱的日圓匯價，可能迫使日本協防台灣的軍事建設不得不縮水。

爆料人士指稱，自去年12月日本公佈此協助台灣防禦的軍事計畫以來，日圓兌美元的匯價已重貶10%，財務吃緊下，故自衛隊的軍武採購也得做些取捨。據悉，此抵抗解放軍的計劃，當時已注入約3,200億美元。

路透社彙整知情人士的消息，由於日圓表現得太差，手頭不寬裕的日本政府，預定將在2024年，也就是軍機採購增加的第2年開始，就會減少購買數量。自衛隊軍購受到日圓匯率影響的消息，之前似乎並沒有這方面的困擾。

爆料者說，日本政府在去年12月開始有這項採購計畫時，日圓兌一美元的價位是在108附近，同時，這也是上次在2021年夏季交易時的價位。不過，現在到了11月初，日圓一度已重貶至151。

日本央行日前決定，還是維持原政策利率沒變，但稍微調整YCC（殖利率曲線控制）的上限，繼續朝向正常化前進。不過，外界認為央行腳步太慢，跟美國之間的利差還是很大，故日圓便繼續走貶且貶破150大關。

日本政府官員透露，跟在海外有業務的大型日本企業所不一樣的是，當日圓匯價出現大幅震盪，日本防衛省不會對沖避險，因此，自衛隊只能眼睜睜地看著自己採購的戰斧巡航導彈，以及F-35匿蹤先進戰機等軍武售價愈來愈高。

拜登政府的前國家安全東亞事務委員會主任Johnstone認為，目前看來衝擊不大。但長期來說，毫無疑問地日圓貶值會造成日本國防建構力減弱，軍武採購也會被迫縮減與延宕執行。

經路透社查證後，日本防衛省回應，不會在與媒體聯絡時討論國防採購計畫的細節。美國駐東京大使館表示，無法發表評論。同時，美國五角大廈也沒有立即回覆上述消息。

3日計畫走訪東南亞的日相岸田，曾將日本這次是自二戰之後，最大規模的軍事防衛建設，勾勒成一個歷史轉類點。根據日本國防白皮書，這筆軍武支出是為了讓日本因應可能發生在日本海海域內偏遠的小島，甚至一直延伸至台灣地區的衝突事件。

另外，日本政府也指出，自己分擔著保護日本境內美國駐軍的責任，當中國大陸企圖武統台灣時，美國政府或許可以利用日本這些地方，來抵禦解放軍的攻勢。

去年12月期間，岸田承諾將全年國防預算多增兩倍，約占日本GDP的2%。直到兩年前，外界才萌生這種想法，那就是日本這個已不再戰爭的國家，有可能一下子會成為全球第3大軍武支出國。

當俄羅斯大軍在2022年2月大舉進入烏克蘭時，日本擔心中國大陸會更肆無忌憚地武力犯台。同年8月，中國大陸向日本領土附近海域發射導彈，因不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，再次令日本擔憂。

爆料路透社的人士指出，隨著軍事支出能力減弱，日本決定優先採購先進的美國製造前線軍武，像是可阻止解放軍部隊前進的導彈。因此，購買其它武器的資金就會減少，這些軍武大部分都是由日本本土企業所製造的。

消息指出，去年12月，防衛省曾討論過要買34架雙旋翼支奴干運輸直升機（Chinook）的事宜，每架軍機的售價約為150億日圓。在8月公布的2024年4月開始的新財年防衛預算書當中，由於日圓貶值，自去年12月以來，每架軍機採購成本大增約50億日圓，故不得不把訂單腰斬，只買17架。

這個直升機是由川崎重工在波音公司的授權下所組裝的。川崎重工發言系統也證實，單位採購成本增加下導致訂單減少。另外，日本政府似乎也要取消欲購買兩架US-2水上飛機的計畫，因每架價格跟3年前相比幾乎多兩倍，達300億日圓。

軍事專家表示，岸田是否決定增加預算，將取決於自己在日本的支持度來定。不過，岸田應該會選擇削減預算金額或延後採購，因為這比說服納稅人要掏出更多錢要更容易一些，更何況現在又有通貨膨脹的問題。