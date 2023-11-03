《半導體》新唐最壞狀況已過 外資續喊加碼、上看152元

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【時報記者王逸芯台北報導】新唐(4919)法說會過後，美系外資出具最新研究報告，認為新唐最壞狀況已經過去，2024年獲利能力將有所恢復，故維持新唐加碼評等、目標價152元。

新唐第三季營收89.69億元，季增加0.18%、年減少13.76%；稅後純益6億元，季增加35.44%、年減少36.51%；每股稅後純益1.43元。

美系外資表示，新唐第三季每股盈餘低於預期，但毛利率表現超出預期，現階段客戶仍在消化庫存，而產品結構優於預期。展望第四季，新唐認為客戶仍偏向保守，故訂單可見度低，此現象足以抵銷新產品的貢獻。然而，新唐預計2024年獲利能力將有所恢復。

新唐第三季營收89.69億元，季增加0.18%、年減少13.76%；稅後純益6億元，季增加35.44%、年減少36.51%；每股稅後純益1.43元。單季毛利率41.88%，季增加1.43個百分點，年增加0.66個百分點，主要是因為匯率與產品組合；營業利益率6.96%，季增加1.84個百分點、年減少3.44個百分點。

就新唐各產品線來說，美系外資表示，新唐透過擴充產能以滿足客戶需求，目前儘管汽車BMIC(電池管理IC)需求保持穩定，但一些客戶已經建立了安全庫存，並且在其他汽車零件採購上變得比較保守。伺服器市場部分，第四季CSP/企業客戶保持謹慎態度可能會持續到2024年第一季。BMC(遠端伺服器控制晶片)產品上，新唐看到市占率持續提升，且就中長期來看，AI智慧也帶來更多機會，新唐也在伺服器中尋求高速介面的機會。

美系外資強調，有鑑於新唐最壞狀況已經過去，故維持新唐加碼評等、目標價152元。