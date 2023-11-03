美國以涉俄為由宣布新制裁名單 3陸企入列

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美國政府當地時間2日以涉俄為由，制裁包括3個中國、10個土耳其與20個阿拉伯聯合大公國企業在內，逾200個實體及個人，藉以打擊俄羅斯規避制裁能力、與俄方能源及自殺式無人機行業。

綜合路透與《金融時報》報導，美國國務院聲明指出，最新措施針對的是參與西伯利亞「北極液化天然氣2號」（Arctic-2 LNG）大型項目的開發、營運及所有權的主要實體。此外，針對俄軍在烏克蘭使用的 KUB-BLA 和「柳葉刀」（Lancet）自殺式無人機，美國還將其認定的採購生產網路及無人機的製造和設計方法納入制裁對象。

美國財政部表示，來自中國、土耳其和阿聯的公司幫助俄羅斯國防工業繞過制裁，繼續向俄羅斯運送高度優先的軍民兩用商品，包括俄羅斯武器系統依賴的零組件。

《南華早報》報導，在三家受到制裁的中方企業裡，美方指控其中兩個中國實體已向俄羅斯運送了數百批光電設備、相機等其他物品，還有一個中國實體向俄羅斯公司運送了雷達元件。

就在一個月前，美國商務部10月6日將42家中國企業列入出口管制清單，另有7個實體也被美方列入出口管制清單，包括來自芬蘭、德國、印度、土耳其、阿聯和英國的實體，美國供應商在向出口管制清單上的實體供應貨物時須獲得美國政府的許可。

10月7日，商務部發言人就此表示，美方在短時間內，再次以所謂涉俄為由，將中國一些企業列入出口管制「實體清單」。美方泛化國家安全，濫用出口管制措施，對中國企業肆意實施單邊制裁和「長臂管轄」，這是典型的經濟脅迫和單邊主義霸凌行徑，中方對此堅決反對。

中方發言人強調，美方應立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。