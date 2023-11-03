凱基投信：「鷹派＋暫停」，市場更傾向看到暫停

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觀察11月美國聯準會利率決策會議對經濟預期偏向樂觀，且政策態度自先前鷹派態度小幅轉向至中性偏鷹；有鑒於此，目前預期年底前政策利率維持不變的機率較高，並可能於2024年第二季開始降息，而全年降息幅度預期為2碼。不過，在高利率維持較長期間看法不變的狀況下，預期年底前美債利率仍將維持於高檔區間震盪。

聯準會連續兩次暫停升息使得升息步入終點的市場預期有所升溫，惟撇除貨幣政策之影響，短線造成利率變化的其他因素仍不可不慎，包括美國公債市場供需狀況、油價波動對於通膨預期的影響，均可能造成利率短線波動，並使風險性資產評價壓力浮現。故此，在著眼於未來升息結束後投資機會的同時，股債分散配置，以靈活應對市場變化；而短線市場下跌後，則為增持部位的好時機。

股市方面，凱基全球菁英55(00926)基金經理人施政廷表示，S＆P 500已有超過5成公司公佈財報，獲利優於預期者高達82％，第三季企業獲利年增率預估值從第二季的-6％上揚至3％，由負翻正對投資人是信心面的一大加持。放眼2024年，可望進一步攀升至11％的雙位數水準，優異的獲利將是股價重回上升軌道的最佳助力。此外目前S＆P 500本益比已從20倍回落至17倍，略低於近10年平均(註)，在目前預判經濟及企業基本面後續無虞的情況下，相對便宜的評價正提供了投資人參與2024年股市行情的最佳進場點，投資主軸持續瞄準高品質、大型股及AI趨勢，在美國經濟軟著陸情境下，長線行情確立，拉回就是買點，建議投資人分批、分散布局，參與後續股市主升段行情。

債券方面，凱基ESG BBB債15＋(00890B)基金經理人劉書銘表示，在預期較高利率將持續更長時間的條件之下，雖可以預期後續利率再攀升風險相對有限，然而也不應過度樂觀期待短時間內降息或市場利率大幅下行。因此，債券配置建議不宜過度偏重公債，可透過適度承擔信用風險，布局投資等級債中信用評級較低的BBB級債券，來增加整體債券部位的息收及利差保護。考量短期內利率大幅下降機率較低，建議採取拉長投資期間來持有長天期債券的投資策略佈局債券資產。