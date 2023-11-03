獨》醫師公認5項公園設施最危險 嚴重恐造成腦出血

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

許多家長會在悠閒時刻帶小孩到公園放電，不過經常有小孩因為器材使用不正確、器材本身具有危險性等原因，造成孩童受傷。小兒科醫師就特別叮嚀，像是溜滑梯、盪鞦韆、旋轉陀螺、彈跳床、翹翹板等需要旋轉或晃動的器材在使用上需要家長多注意，避免發生類似嬰兒搖晃症候群的現象，最嚴重可能會導致腦出血。

急診醫師表示，最常收治的兒童公園受傷案例，無非是溜滑梯跌倒、吊單槓摔到骨折或從盪鞦韆上掉下來，而小兒科醫師表示，公園內會有晃動的設施，例如旋轉式的器材、翹翹板等設施，都可能會造成兒童有類似嬰兒搖晃症候群的現象，若嚴重時可能會造成腦血管破裂。

「小型遊具無法提起小朋友興趣，大型的確又不符合年齡」，帶2歲小朋友到五甲特色公園遊玩的家長表示，發現高雄近年開始在許多地方開始蓋特色公園，也肯定特色公園相較傳統公園的罐頭設施，大幅增添小朋友遊玩興趣，但許多公園內大型遊具都是提供給6到12歲的大童遊玩，而供5歲以下的小朋友卻只有很小型的如溜滑梯等遊具，使用上只能玩跨年齡的器材。

醫師說明，其實最大傷害兒童的主因，是因為家長並沒有給小孩嘗試適合年紀的設施，尤其現在共融公園盛行，許多不同年齡層的器材都在同個公園出現，小孩會因為好奇心而去嘗試，常常就在臂力不足、平衡感不足等原因造成受傷。

高雄市工務局公園處表示，特色公園遊戲場空間較大，整體考量2至5歲、5至12歲及成人年各年齡層可使用的遊具設置，另鄰里公園遊戲場面積較小，遊具使用年齡多以小童為主；另如有民眾反映未盡完善部分，公園處將再行檢討辦理。