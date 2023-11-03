ITF國際旅展／星宇攜手NBA圈粉 單筆消費滿3萬抽機票

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

星宇航空（2646）攜手NBA洛杉磯快艇隊，參與今（3）日開展的2023 ITF台北國際旅展圈粉搶客，並祭出單筆消費滿3萬元即可參加抽獎，最大獎包括星宇東南亞航線經濟艙來回機票、日本星野集團住宿券等。

星宇ITF旅展也邀請合作夥伴玉山銀行、星野集團參與，針對玉山星宇航空聯名卡卡友祭出限量登錄哩程回饋，即日起至17日前於星宇官網或App購票並成功登錄活動，累積消費滿20,000至49,999元加贈2,000哩，消費滿50,000元以上加贈5,000哩。

星野集團同步推出每日聯名卡卡友獨家行程，開展首日推出大阪5天4夜自由行24,000元起；4日限定銷售「虹夕諾雅沖繩」4天3夜沖繩奢華行29,000元起、5天4夜北海道TOMAMU度假村享受之旅31,300元起；熊本4天3夜及仙台7天6夜深度旅遊行程於5日限定推出；最熱門的東京5天4夜自由行，入住眺望晴空塔與淺草寺的OMO3淺草只要23,800元起，旅展現場享指定出發日期專案優惠價，每人每日限購2席，售完為止。

星宇今年開闢第一條北美航線-洛杉磯，並宣布與美國職籃NBA洛杉磯快艇隊CLIPPERS成為官方合作夥伴，把經典的球隊主場複製到旅展現場圈粉，主牆以135顆客製籃球打造出具臨場感的球牆，每顆籃球選用附有光澤感的魚子醬皮面結合玫瑰金燙印品牌LOGO，展場內部展示與球隊合作的球衣及聯名備品。

旅展期間現場加入星宇LINE官方好友，即可獲得見面禮，新朋友11月2日至5日於官方LINE參加簽到活動，也有機會抽「台北-熊本經濟艙來回機票」或「日本星野集團 磐梯山溫泉酒店住宿券」等大獎，同時星宇小舖指定商品9折優惠。