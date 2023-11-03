好康！這期間出生嬰兒能領政府普發現金6千元

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政府發錢「1類人」可領6千 把握最後機會：99％民眾拿了

【中時新聞網 郭宜欣】全民普發現金6千，領取時間已經在10月31日截止，有高達99.7%的民眾領取，值得注意的是，今年10月至12月出生的新生兒也能領，且截止日落在明年1月31日，符合資格的民眾需要留意時間。

普發現金領取民眾超過2348萬人，占原估計人數的99.7%，其中，以登記入帳管道超過938萬人使用，占比達40%最多，其次，逾570萬人使用ATM領現，占比24.3%，另外，郵局領現則超過408萬人，占比17.4%，直接入帳的民眾約有425萬人，占比18.1%。

去年稅收超過4500億，還稅於民，全民普發6千，財政部國庫署表示，一般民眾領取普發現金已在上月31日截止，不過自今年10月1日至12月31日期間，在國內出生、領有出生證明，以及生父或生母符合領取資格者，領取期限到2024年1月31日止。

財政部說明，前往郵局臨櫃領取時，務必攜帶新生兒及生父或生母身分證明文件，並建議民眾在嬰兒出生10天後，再前往領去，預留醫療院所通報及資料傳送普發現金平台時間，避免白跑一趟。

最後，財政部也提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，更不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，以免個資被竊或遭詐騙。