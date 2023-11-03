金控海外曝險美國連34季居冠 第3季前10大僅減持中國

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金管會今天公布金控集團海內外曝險最新統計，截至今年第3季底止，金控前10大曝險地區與前1季維持不變，其中僅對中國曝險呈現下滑，其餘皆呈上升，而美國已至少連34季居金控海外最大曝險國。

金管會自2015年第2季起按季對外揭露本國金控集團海內外曝險統計，曝險包括同業拆存、放款及投資總金額在內。

根據金管會統計，截至今年第3季底止，全體金控持有海外曝險部位達新台幣26兆6961億元，季增5061.39億元或1.93%，金控前10大曝險地區中，第3季僅調節對中國曝險，對其餘9區域曝險均呈上升。

其中，自金管會公開公布統計以來，美國已至少連34季居金控海外最大曝險國，金控對美國曝險在今年第2季突破9兆元後，第3季底續攀升至近9兆2050億元，季增1736.09億元或1.92%。

金控第2大曝險國為中國，截至第3季底金控持有對中國曝險近2兆1996億元，但季減588.1億元或2.6%。

今年中國房地產業頻頻暴雷，包括恆大集團及碧桂園等大型企業在內，引起市場高度關注，並憂心接連事件拖累中國經濟復甦腳步，進而使金控對中國曝險更趨審慎。

金管會資料顯示，第3季底金控對中國曝險部位中，同業拆存金額季減736.97億元，投資金額季減50.4億元，另還多提列23.06億元投資評價損失或減損，僅放款金額季增222.11億元，並有沖銷0.21億元呆帳。

至於金控第3至第10大曝險地區，依序為英國、法國、南韓、澳大利亞、香港、日本、加拿大及阿拉伯聯合大公國，曝險全面較第2季底走升，其中，金控持有英國、法國、南韓及澳大利亞曝險部位均達兆元以上。