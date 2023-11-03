前往主要內容
工商時報LOGO

不只蘿蔔刀！「鼻吸能量棒」也掀風潮 醫師提醒2族群別用

  • 中時即時 王家瑜
「鼻吸能量棒」在大陸校園掀起風潮，台灣網購平台也能買得到。（圖翻攝自網路）
「鼻吸能量棒」在大陸校園掀起風潮，台灣網購平台也能買得到。（圖翻攝自網路）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

最近大陸校園吹起一股「鼻吸能量棒」風潮，用法類似傳統的薄荷棒，透過鼻腔吸入達到提神效果，還有不同果香口味，台灣網購平台也能買到。兒科醫師提醒，薄荷、樟腦等成分具有刺激性，過敏兒童、2歲以下幼兒不建議使用，如使用後出現局部紅腫、打噴嚏、鼻子癢、過度亢奮、頭痛或頭暈等症狀，務必立即停用。

鼻吸能量棒主要成分包括薄荷、樟腦、冰片等，台灣兒科醫學會2015年就曾提醒，薄荷醇對神經系統有抑制作用，有些嬰幼兒過量使用引起呼吸停止等嚴重不良反應的報告；內服或塗抹於鼻孔、臉部、胸部時，進入中樞神經系統的藥量較多，較容易引起危險。

台灣兒童過敏氣喘免疫學會理事、林口長庚兒童過敏氣喘風濕科醫師姚宗杰表示，薄荷醇等物質容易刺激腦部，尤其鼻子和腦部位置很近，這類鼻吸棒產品較不適合小小孩使用；而過敏兒童的鼻子黏膜比較敏感，刺激性物質可能誘發不適，尤其擔心來路不明的產品可能引發急性症狀。

姚宗杰指出，除了薄荷外，二手菸、香水、精油等物質也容易對幼兒或過敏兒產生刺激，如出現過敏症狀如局部紅腫、打噴劑、鼻子癢、鼻塞，或是神經學症狀如過度亢奮、頭痛、頭暈等，就要立即停用。

坊間常有將薄荷醇等物質擦在嬰幼兒腹脹、腹絞痛的做法，台灣兒科醫學會提醒，應請兒科醫師診視原因，不宜使用沒有實證療效的藥物，且薄荷醇的藥理作用為放鬆平滑肌，理論上反而會抑制腸胃道蠕動。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 84萬鴻海股東不要看！郭明錤揭富士康明年大利空

  2. 260萬人準備領錢！11月台股ETF除息時間、配息金額出爐

  3. 獨家／保險局檢討特定癌險給付 多張保單恐停售

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。