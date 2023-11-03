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明年庫存去化加速 自行車族群今股價紅通通

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自行車族群3日股價表現強勢，均收紅盤！其中，自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914），3日股價分別大漲逾6％、逾2％；其中，巨大今日盤中價量齊揚，收盤價站上172.50元、大漲了10元，成交量逼近2900張；美利達收在171.50元，上漲了3.5元，成交量462張！

此外，自行車零件廠桂盟（5306）、日馳（1526）、利奇（1517），3日股價漲幅分別超過1％至2％漲幅。

巨大前三季合併營收620.9億元，年減12.3％；美利達前三季合併營收225.3億元，年減14.58％。

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