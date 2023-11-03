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新天龍國？非新竹 網讚這縣市房子又大又新

  • 中時新聞網
台中房市示意圖。圖／業者提供
台中房市示意圖。圖／業者提供

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新天龍國？他狂讚這縣市房子大又新：台北像鄉下

【中時新聞網 邱怡萱】每個縣市都有自己的特色，一名住在台北的網友表示，台北房價高但市容不夠美觀，他最近幾次到台中旅遊，發現台中的房子又大又新，反觀台北都是老公寓，他認為台中的生活環境比台北好很多，台北反而比較像鄉下，貼文一出引發其他網友討論。

原PO以「台中是不是生活環境比台北好很多？」為題在PTT發文指出，台中的房子看起來又大又新，很多高樓大廈跟獨棟透天，隨處可見2、30層樓以上的高樓，市中心還有很多像是別墅一樣的房子；反觀台北除了信義區之外很少高樓，幾乎都是老公寓，而且台中就算是公寓也比台北新很多，台北公寓都生鏽黑黑的。

原PO進一步表示，台中的餐廳跟商場都很大間，路邊許多獨棟餐廳蓋得很氣派還有自家停車場，大賣場的規模跟空間都很大，也有許多汽車旅館又大又豪華。

原PO更比較台中、台北捷運沿線的街景，他對比台中捷運綠線文心路跟台北復興南路文湖線的街景，直指台中街景看過去很多新房子高樓大廈，視野遼闊、道路乾淨、人行道寬敞；台北街景看過去則是整排生鏽黑黑的老公寓，人行道也很窄。他認為台中的房價應該跟台北反過來，「台中比較像一國首都，台北反而比較像鄉下的樣子。」

但不少網友提到台中的缺點，包括「台中交通真的不行」、「捷運和公車有台北市方便再說吧」、「台中空氣品質差」。也有人認為，台北台中的市容差異，是發展先後的問題，「台中就是正在發展中的新興城市」。

文章來源：PTT

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