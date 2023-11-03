台中建國市場成「食材寶庫」！印度與俄羅斯人都來這挖寶

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身披古典紅磚外牆，坐擁巴洛克式建築底蘊，乍看之下，與東京車站有幾分神似的台中建國市場，是中部最大食材集散地，外觀獨樹一格、攤位格局井然有序，是近年來公有市場改建迭代的經典代表，成為許多觀光客「朝聖」的新景點，連印度、俄羅斯顧客，都來此「挖寶」。

對比當前的吸睛面貌，很難想像，半世紀前，原址位於東區建國路的建國市場，是棟被大量流動攤販圍繞的住商混合建築。由於鄰近干城營區，伙房兵常就近前往採買，且附近設有多間軍用品店，因此在地人多以「兵仔市」稱之。

自1972年啟用以來，建國市場因食材豐富、價格實惠，肉品、海鮮、蔬菜水果、五金用品，應有盡有，外加緊鄰火車和公車站的交通優勢，使之成為台灣中部農產品、百貨的主要集散地，台中及周邊縣市許多餐飲、飯店業者，都是老主顧。

客群驚人，攤商幾乎個個從零售商升格為批發商

現任建國市場自治會會長蔡鈴欽回憶，40年前，想在建國市場租個攤位，難如登天。而龐大的集客能力，致使許多攤販，即便擠不進市場內，也要在外圍擺攤，一度讓建國市場外集結了超過500攤的流動攤販。

當年，蔡鈴欽和父親在建國市場外圍擺攤，販售醃漬菜脯，經常貨都還沒卸完，就被消費者搶購一空，「建國市場每個攤位，都像經銷商，要什麼（商品）都有，薄利多銷，一次滿足你的需求。」蔡鈴欽說。

於建國市場周邊擺攤超過十年，蔡鈴欽才終於「等」到一個市場內的攤位，在此創立銷售各式素食醬菜的「新隆發醬園」，一路經營至今，還獲得經濟部「五星樂活名攤」肯定，而台鐵便當中的菜脯，正是「新隆發醬園」的招牌商品之一。

陪伴台中居民走過40多個年頭的「舊建國市場」，為配合鐵路高架化和中區再生計畫，於2016年9月吹熄燈號，並於同月搬遷至建成路現址，以巴洛克式建築外觀，展現全新形象。

外觀翻新、機能升級，上市場採買像逛Costco

「新建國市場」除保留舊有的701個攤商外，還增加10個原住民特色商品攤位，共計711攤。若以攤位數量計算，建國市場目前為全台第二大公有市場，僅次於攤位數破千的台北環南市場。

搬遷後的建國市場，不只外觀翻新，機能也跟著升級。由於新址占地2.23公頃、樓地板面積超過4.8萬平方公尺，因此將所有攤位集中在一樓，也不致擁擠，動線和照明，都優於舊址。且市場內外、周邊，共設置逾800個汽車停車位、上千個機車停車位，讓停車不再是購物夢魘。

此外，「新建國市場」一樓挑高8公尺，加裝水冷扇、排風扇的設計，使購物環境更舒適，有助抵禦悶熱氣候，現場並提供手推車，讓民眾來傳統市場採買，也能有類似逛Costco的感受。

另一方面，市場還建置攤商機車專用道，當消費者採買大量商品、不便自行搬運時，攤販就可利用機車專用道，把商品送到顧客停車處。

搬遷後來客數至少增三倍，疫情期間假日仍有上萬人

據台中市政府經發局市場管理科科長蔡永福觀察，現階段，建國市場估計有五成以上攤商，採用至少一家主流行動支付服務，就傳統市場而言，行動支付普及率，算是相當高。

嶄新外貌加上機能升級，不僅讓建國市場留住老顧客，也帶來新客源，和「舊建國市場」時期相比，來客數至少增加三倍，就算是新冠肺炎疫情期間，平日來客量仍有4000-5000人左右，逢年過節或假日，更高達上萬，且目前仍維持相同水準。

蔡鈴欽不諱言，早期的傳統市場環境，使兒子蔡官典一度抗拒接班，但建國市場搬遷後，讓兒子「看到了未來」；而且，許多其他市場的攤商，到建國市場參訪後，都十分羨慕建國市場規劃完善、周邊沒有流動攤販的環境。

「新隆發醬園」第三代接班人蔡官典笑稱，當初建國市場剛搬遷，曾擔心自家生意會受影響，於是市場內許多二代、三代接班人，開始集思廣益，共同舉辦搬遷後第一年的年貨大街活動，邀請媒體採訪，讓「新建國市場」一炮而紅，「整個過程就是『老店新生』！」

八成攤位由新一代接班，年輕客源隨之成長

據估算，當前建國市場有八成左右的攤位，是由第二代，甚至第三、四代接班，以網路行銷爭取年輕客源，也有不少外國觀光客慕名而來。例如，蔡官典便遇過一名俄羅斯顧客，對台灣醬菜極為好奇，買了醃筍、涼拌木耳、蓮藕等商品。

同為「五星樂活名攤」，目前由二代接班人李俊潔經營的濟生蔘藥行，不只販售中藥材，店內也陳列琳瑯滿目的香料，除供貨給宮原眼科部分餐廳外，也吸引許多在台工作的印度籍廚師，前來尋找香料，外國顧客明顯增加，「這種狀況，以前在舊市場比較少。」

在蔡永福眼中，建國市場充滿活力，無論接班或創業，都有機會實現夢想，「如果還在以前那裡，舊舊、亂亂的，外面一堆流動攤販，下一代的想法，可能就不同（未必想接班）。」

見證建國市場由舊翻新，走過半世紀的蔡鈴欽認為，建國市場雖然換了新衣，但依舊保有濃濃的人情味，是傳統和現代的理想融合，「在這裡，顧客就像我們的家人一樣。」

文／林信男

【本文摘自遠見雜誌11月號；更多文章請上遠見雜誌官網】