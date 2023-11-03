台股上漲110點 收在16507.65站上季線關卡

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美股連續第二天強漲，台股今天開高震盪延續反彈走勢，指數終場收在16507.65點，上漲110.7點，站上16500點及季線16503點，成交值新台幣2666.55億元。

台積電今天收在549元，上漲2元；聯發科上漲2元，收在870元；鴻海收在95.8元，下跌1.2元，整體電子類股指數上漲0.39%。

傳統產業類股表現相對強勢，包括水泥、塑膠、紡織、機電、電纜、造紙、汽車及航運等類股指數同步上揚逾1%；金融股也有不錯表現，類股指數上漲逾1%。