新莊2活動中心成蚊子館 議員批新北市府：政策錯誤

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新北市議會今（3）日繼續由民進黨議員總質詢，議員鍾宏仁指出，新莊區聯合市民活動中心、中環市民活動中心大門深鎖，關閉半年之久，甚至勞工活動中心及老人文康中心也改成公共托老中心，痛批新北市政府挖東牆補西牆，政策錯誤，民眾使用空間被剝奪。對此新北市民政局長林耀長表示，會再去了解並檢討。

鍾宏仁說，議會監督是市政防腐劑，市府土地財產隨便用，民間要用就很嚴格，圖書館變成活動中心，民眾進進出出影響很大，行政及財政紀律都應遵守，他發現這段期間市政有很多問題，公共服務品質變差，經費建設都BOT、OT委託給民間，市府變成發包中心。

鍾宏仁指出，新莊聯合市民活動中心現在大門深鎖，使用率變低，市府稱玻璃被敲破、治安不好就鎖起來，本來一樓讓老人聊天看報紙，至少關閉半年以上，「特殊的人才能借得到」。無獨有偶，新莊中環市民活動中心也大門深鎖，活動中心都不見，委託給民間承租給社團當教室，。

鍾宏仁還指出，新莊勞工活動中心現在也被取消，變成公共托老中心，甚至老人文康活動中心也變成頭前公共托老中心，市府為了衝數字好看，挪用其他空間作公托，托老據點是增加，但剝奪市民使用空間，市府既然要挪用其他空間就應該尋找替代空間，而不是挖東牆補西牆，政策完全錯誤。

林耀長答覆，印象中聯合活動中心1樓仍有開放，但如有議員所說的問題會回去檢討，了解是否有什麼狀況而改變。托老中心舉辦活動也要求必須找周邊的長輩一起參加。鍾宏仁強調，市府最重要責任是提供公共服務，而不是做生意，社團租用當然要鼓勵，但也要注意民眾使用權益。

此外，鍾宏仁表示，新莊國民運動中心外面設置噴水設施，只有開幕用過，之後就停用，過去7年來都沒噴水，市府稱是民眾反映噴水發出聲音擾人，既然如此可以拆除，變成兒童戲水區或設置共融遊具，不要變成廢墟。對此新北市教育局長張明文說，會研議改善。