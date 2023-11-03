陸兆元級城市排位變化快 濟南超合肥泉州跨福州

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大陸全國24座兆元級別GDP城市的第3季季報全部出爐，統計前3季度GDP總值91兆3027億元（人民幣，下同），其中「兆元俱樂部」占比重接近4成。從經濟總量看，城市間的排位賽競爭激烈，不少城市實現跨位感超，例如同為省會城市的濟南、合肥就攜手超過南通，福州卻被泉州反超。

同時天津、寧波、青島三城混戰，從經濟總量來看，天津、寧波、青島的經濟排名相連，依次居於全大陸的11至13位。今年前3季天津、寧波、青島GDP分別為1兆2252億元、1兆1817億元、1兆1769億元，分別增長4.6％、5.7％、6％。紛紛爭當經濟十強城市守門員。其中青島與寧波的城市GDP差距已縮小至48億元。

從整體看，工業表現對「兆元俱樂部」尾部城市的影響更為突出。上半年合肥一舉反超泉州、濟南、福州拿下排名全國第19位，成為兆元城市中排名進步最大的一個。但由於濟南GDP與合肥僅差0.8億元，且規上工業增加值等主要指標均高於合肥，被認為全年有很大機率再度反超。

從經濟增速來看，大陸前3季共有13個兆元級城市跑贏全國5.2％的平均增速，成都以6.7％的成績領跑。與去年同期相比，成都經濟增量在1100億元以上，超過經濟總量排名在前的廣州和蘇州。