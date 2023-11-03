將捷、昇陽兩建設獲選三鶯線三峽站捷開案最優申請人 估投資56億

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「軌道經濟」大崛起，新北市捷運局捷運開發案招商再度奏捷！今（3）日新北市捷運局宣布，捷運三鶯線首座捷運開發案「三鶯線三峽站出入口1、2捷運開發共構大樓」，開出頭香！2座出入口共構大樓招商結果，最優申請人今天出爐，分別由將捷建設、昇陽建設得標，預計投資金額共56億元，2023年底完成簽約，2029年完工。

捷運局指出，三鶯線首站雙捷運開發大樓招商成功，為三峽區引入投資金額約56億元，帶動三鶯地區經濟發展，並提供約411坪的多元公益空間，充實地方服務機能，創造友善宜居環境。

新北捷運局長李政安表示，三峽站出入口1捷運開發基地約1,845坪，規劃興建2棟地上14層樓、地下2層，共1萬坪捷運住宅大樓，將設置145坪公共托老日照中心，由將捷股份有限公司為最優投資申請人。

至於出入口2捷運開發案，基地約1,718坪，規劃興建2棟地上15層樓、地下2層，共1萬坪捷運住商大樓，地面層規劃沿街式店鋪，並設置社區心理衛生中心、長照中心辦公室及日照中心共266坪，由昇陽建設企業公司為最優投資申請人。

捷運局表示，2處捷運開發大樓規劃打造全齡化便捷共構樂活宅，將可引入1,800個居住人口，帶動捷運運量成長，並提供多元公益設施，可充實地方服務機能。

李政安表示，捷運三鶯線全線共規劃7處捷運開發案，預期可創造340億元投資金額，並引入1.3萬個居住人口。

除今日三峽站兩處捷運開發案招商成功，後續持續推動媽祖田站、龍埔站暨機廠、臺北大學站、永吉公園站及鶯桃福德站等5處捷運開發案招商作業，期待能帶動運量成長及週邊區域發展，引領軌道經濟，打造安居樂業的新北捷運生活圈。