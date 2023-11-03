11／3期貨市場掃描

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美股

市場期待聯準會（Fed）結束升息循環、再加上企業財報創佳績提振市場信心，美國四大指數1日全面跳高。道瓊工業平均指數11月1日終場上漲1.7％（564.5點）、收33,839.08點，創10月17日以來收盤新高。那斯達克指數上漲1.78％（232.72點）、收13,294.19點，創10月18日以來收盤新高。標準普爾500指數上漲1.89％（79.92點）、收4,317.78點，創10月17日以來收盤新高。費城半導體指數上漲2.36％（77.59點）、收3,368.54點，創10月18日以來收盤新高。

聯邦公開市場委員會（FOMC）1日結束連續兩天的貨幣政策會議後，如期宣布將利率維持在5.25~5.50％不變。聯準會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）會後直指，長天期公債殖利率上揚、美元走強、股市下跌等收緊的金融環境，可能對未來貨幣決策產生潛在影響。不過，他強調，金融環境的收緊情況必須有「持續性」（persistent）。

2日早晨釋出的經濟數據也顯示，通膨與就業市場皆有趨緩跡象。根據新出爐的報告，美國第三季（7-9月）經季節性因素調整的單位勞動成本意外季減0.8％。根據道瓊社調查，經濟學家原本預測Q3單位勞動成本會季增0.7％。另外，上周首次申請失業救濟金人數則攀升至217,000人。這引發升息循環即將結束的市場期待，長債殖利率應聲回落，進而推升股市。CNBC報價顯示，紐約債市2日尾盤時，美國10年期公債殖利率下挫約12個基點至4.668％；殖利率甫於10月突破5％大關。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。）

Fed 12月按兵不動的機率上升。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人2日預測，Fed於12月13日維持利率不變的機率從一天前的79.5％攀升至83％。

優於預期的企業財報也提振市場信心。路透社報導，LSEG資料顯示，已經公布第三季財報的標普500企業中，80.9％擊敗分析師預期，僅14.9％令人失望。華爾街分析師如今預測，標普500企業第四季的每股盈餘有望成長7.2％，低於10月1日當時預估的11％。

原油

11月2日原油期貨價收高，終止連三黑走勢，主要因美國聯準會（Fed）決議利率「連二凍」，並釋出鴿派訊號，帶動金融市場風險偏好回溫，油價漲幅超過2美元。

MarketWatch報價顯示，紐約商業交易所（NYMEX）12月西德州中級原油（WTI）期貨上漲2.02美元或2.5％成為每桶82.46美元，前一日創8月28日以來最低收盤價。歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）1月布蘭特原油期貨上漲2.22美元或2.6％成為每桶86.85美元，前一日收於10月6日以來新低。

SIAWealthManagement首席市場策略師ColinCieszynski指出，Fed會議結果出爐後，市場押注Fed已結束升息任務，美債湧入強勁買盤，與美債價格呈反向關係的美元貶值，進而帶動石油等大宗商品價格彈升。

由於原油交易依賴美元計價，當美元強勢時，以其他貨幣交易原油的投資人，必須付出更高的購買成本，因此往往會壓迫國際油價表現。

路透社報導，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯為支撐油價，自7月起每日額外減產100萬桶油，9月宣布延長實施期間至12月底，並逐月檢視調整。據分析師表示，這項措施將延長至12月底，沙國將在未來幾天內宣布確認。

其他能源期貨商品方面，12月汽油期貨價格上漲2.8％至每加侖2.25美元；12月燃料油期貨上漲2.2％至每加侖3.03美元；12月天然氣期貨下跌0.6％至每百萬英熱單位3.47美元。

農產品

受惠中國需求強勁、今年採購可望創紀錄，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨走高，巴西天候不佳也帶來供給面的疑慮。芝商所報價顯示，11月2日，12月小麥期貨收盤上漲0.7％至每英斗5.6550美元。12月玉米期貨收盤下跌1.1％至每英斗4.7000美元，1月黃豆期貨收盤上漲1.0％至每英斗13.2825美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨11月2日上漲0.5％至每磅79.80美分；3月粗糖期貨下跌0.1％至每磅27.48美分。

路透報導，分析師和交易商指出，中國對美國黃豆的進口需求第四季仍然熱烈，中國2023年黃豆採購量可能達到歷史新高。美國農業部代表於11月2日赴北京與當地官員會晤，也使外界認為中國對美國黃豆的需求將進一步提高。

同時，另一大黃豆生產國巴西近日天候不佳，北部產區受乾旱影響、南部產區則受暴雨侵襲，使市場憂心作物良率將下滑，成為帶動黃豆期貨價格走高的另一推手。

同日小麥期貨也上漲，部分是受惠美元走貶，此外美國小麥價格先前明顯下滑，價格在國際上具競爭力，也刺激需求；近日有消息傳出，俄軍持續偷襲烏克蘭新啟用的黑海穀物通道，使得供應面疑慮再起，市場也密切關注俄烏情勢發展。

烏克蘭農業商會俱樂部（UCAB）公布，受惠經奧德薩（Odesa）港口出口的新黑海安全通道，烏國10月份農產品出口較9月大增15％至480萬公噸。

美國農業部（USDA）於11月2日發布最新作物出口銷售報告指出，2023年10月20日至10月26日之間，2023/2024年度玉米外銷量約為748,100噸，落在預估區間下緣，黃豆銷售則為1,010,000噸，同落在預估區間下緣，玉米淨銷售額則為275,600噸，低於預期。

金屬

期待聯準會（Fed）結束升息循環、美元走貶，再加上各國央行大買，黃金期貨收高。

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月2日收盤上漲6美元或0.3％至每盎司1,993.50美元；12月白銀期貨上漲0.2％至每盎司22.846美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨略漲不到0.1％至每盎司930.6美元，12月鈀金期貨下跌0.3％至每盎司1,110.60美元。

聯邦公開市場委員會（FOMC）1日結束連續兩天的貨幣政策會議後，如期宣布將利率維持在5.25~5.50％不變。聯準會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）會後直指，長天期公債殖利率上揚、美元走強、股市下跌等收緊的金融環境，可能對未來貨幣決策產生潛在影響。不過，他強調，金融環境的收緊情況必須有「持續性」（persistent）。

2日早晨釋出的經濟數據也顯示，通膨與就業市場皆有趨緩跡象。根據新出爐的報告，美國第三季（7-9月）經季節性因素調整的單位勞動成本意外季減0.8％。根據道瓊社調查，經濟學家原本預測Q3單位勞動成本會季增0.7％。另外，上周首次申請失業救濟金人數則攀升至217,000人。

這引發升息循環即將結束的市場期待，長債殖利率應聲回落，進而推升金價。CNBC報價顯示，紐約債市2日尾盤時，美國10年期公債殖利率下挫約12個基點至4.668％；殖利率甫於10月突破5％大關。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。）

Fed 12月按兵不動的機率上升。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人2日預測，Fed於12月13日維持利率不變的機率從一天前的79.5％攀升至83％。

MarketWatch報導，GraniteShares執行長兼創辦人WillRhind預測，美元拉回將是推升金價續漲的最大催化劑。他說，美國財政赤字創歷史高、引發投資人擔憂，可能會帶動美元走貶。若市場對美元失去信心，則勢必會尋找替代品，根據過去歷史經驗，黃金向來是躲避美元風險的最佳資產之一。