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看好區域發展 潤泰、中興、國泰搶進三重站周邊推案

  • 中時即時 王莫昀
「世界芯」規劃30-50坪，步行大約5分鐘，可到面積廣達424公頃的新北大都會公園。（王莫昀攝）
「世界芯」規劃30-50坪，步行大約5分鐘，可到面積廣達424公頃的新北大都會公園。（王莫昀攝）

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今年雙北房市最受矚目的交易熱區由三重拿下！在新北第一環蛋黃區，三重向來是許多購屋族鎖定的重點區域，特別是三重站未來有CITY LINK進駐，推升區域熱度，近期不但有中興電工總銷約20億的「世界芯」即將進場，巿場人士透露，國泰、潤泰等重量級建商也可望在選後推案，明年選後區域新推個案總銷將達3、400億。

隨著幾個百億大案進場，區內其他擁有完善機能的精華地段也備受關注，如新北大都會公園右岸的水岸生活圈，近鄰捷運三重站，擁有軌道動能與親水綠地場域，未來還有和三重站共構的CITYLINK商場進駐，優質的宜居環境早已改變三重的過往印象，賞屋購屋人潮激增。

近期右岸生活圈有不少受到市場矚目的新案推出，如由中興電工投資興建的預售案「世界芯」，基地與捷運三重站3號出口僅約80米，相當於是捷運三重站出站馬上就到家。

負責該案銷售的海悅廣告專案經理劉頌新表示，捷運三重站是機捷線與中和新蘆線雙捷運交會站，一站可到台北車站，還能直達桃園國際機場，中和新蘆線則是通勤民權西路、松江南京等商辦區的熱門捷運線，軌道利多帶動區域發展，吸引潤泰、中興電工等品牌建商積極搶進，尤其潤泰更是早在十多年前就已出手布局，未來旗下CITYLINK開幕後，也將成為進駐三重的首家大型百貨商場。

據了解，三重站周邊除了潤泰、中興電工外，還有國泰與元利也在此積極布局，元利此區域有三塊基地，面積都在千坪以上。區域內房價依實價登錄資料顯示，最高已來到8字頭，而將在11月中下旬進場的「世界芯」預估成交價會在75至80萬元。

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