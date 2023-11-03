為SOGO周慶造勢 被問總統大選挺誰？徐旭東這麼回

遠東SOGO周年慶將於11月9日登場，遠東集團董事長徐旭東、SOGO百貨董事長黃晴雯今（3日）攜手經營團隊，同台齊聚SOGO忠孝館前廣場，為36周年慶站台造勢，誓言再創業績新高，現場並邀請世新大學啦啦隊，還有LINE FRIENDS明星熊大＆兔兔驚喜登場。 今起受秋老虎影響，上午天氣炎熱、氣溫超過30度，徐旭東也稱讚這天氣是「First Class」的好，指出今年全球經濟雖有點蕭條，但在台灣的顧客身上感受不到，今年全台SOGO都在持續改裝、把力量往上衝，百貨就該要不斷「innovation」貼近顧客想要的需求。徐旭東強調，雖然現在消費者喜歡網購買東西，但顧客依然喜歡跟朋友來店裡走走、逛街，在百貨聊天吃東西，故不能因為網購發達，百貨就不創新，永遠要「always keep innovation」。 SOGO百貨董事長黃晴雯指出，今年SOGO在持續改裝下，成長幅度達全台百貨公司最高，今年主打周年慶「We are best friends」，大家呼朋引伴一起來SOGO、一起愛台灣 、愛地球。 關於大巨蛋進度，徐旭東回應：「大巨蛋是個非常好的創新，但我們不是房東，也不一定要很華麗，是要符合顧客的需求，要國際化international，全世界也沒幾個地區有這麼大的尺寸，現在也不能說太多秘密。」 另會後徐旭東被問及總關於統大選是否有支持對象？他含蓄表示：「這問題太好了，但也太難回答了，在這麼多人面前我不方便公開說，但台灣民主政治應該是蠻成功的，這麼多人出來願意替國家、民眾做事，好極了，但要有一套很好的管理系統、制度，依我講很好，沒有不好。」 今年SOGO周年慶因與LINE FRIENDS口號合作，造勢口號也喊出「Line Line Line，來SOGO、GOGOGO，Best friend go、Best friend you ever know！」強調擁抱顧客、和好朋友一起來SOGO。