為SOGO周慶造勢 被問總統大選挺誰？徐旭東這麼回

遠東SOGO周年慶將於11月9日登場,遠東集團董事長徐旭東、SOGO百貨董事長黃晴雯今(3日)攜手經營團隊,同台齊聚SOGO忠孝館前廣場,為36周年慶站台造勢,誓言再創業績新高,現場並邀請世新大學啦啦隊,還有LINE FRIENDS明星熊大&兔兔驚喜登場。 今起受秋老虎影響,上午天氣炎熱、氣溫超過30度,徐旭東也稱讚這天氣是「First Class」的好,指出今年全球經濟雖有點蕭條,但在台灣的顧客身上感受不到,今年全台SOGO都在持續改裝、把力量往上衝,百貨就該要不斷「innovation」貼近顧客想要的需求。徐旭東強調,雖然現在消費者喜歡網購買東西,但顧客依然喜歡跟朋友來店裡走走、逛街,在百貨聊天吃東西,故不能因為網購發達,百貨就不創新,永遠要「always keep innovation」。 SOGO百貨董事長黃晴雯指出,今年SOGO在持續改裝下,成長幅度達全台百貨公司最高,今年主打周年慶「We are best friends」,大家呼朋引伴一起來SOGO、一起愛台灣 、愛地球。 關於大巨蛋進度,徐旭東回應:「大巨蛋是個非常好的創新,但我們不是房東,也不一定要很華麗,是要符合顧客的需求,要國際化international,全世界也沒幾個地區有這麼大的尺寸,現在也不能說太多秘密。」 另會後徐旭東被問及總關於統大選是否有支持對象?他含蓄表示:「這問題太好了,但也太難回答了,在這麼多人面前我不方便公開說,但台灣民主政治應該是蠻成功的,這麼多人出來願意替國家、民眾做事,好極了,但要有一套很好的管理系統、制度,依我講很好,沒有不好。」 今年SOGO周年慶因與LINE FRIENDS口號合作,造勢口號也喊出「Line Line Line,來SOGO、GOGOGO,Best friend go、Best friend you ever know!」強調擁抱顧客、和好朋友一起來SOGO。