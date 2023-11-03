《半導體》義隆臉綠 明年拚啖NB回溫商機

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【時報記者王逸芯台北報導】義隆(2458)第三季財報表現優於預期，第四季預期在急單效應減弱，加上傳統季節性因素下，單季營收會有雙位數減少。展望2024年，法人指出，在筆記型電腦景氣復甦初期，消費性機種的出貨成長性通常高於商用機種，義隆電在此一趨勢的受惠程度較大。義隆今日股價在第四季營收減緩下，盤中一度觸跌停，摔下5日、月線，目前只剩季線支撐。

義隆受惠Touchpad IC(觸控板IC)、point stick(指向裝置)出貨暢旺，第三季營收成長至35.01億元，季增加15.11%。此外，雖然毛利率較低的Touchpad IC營收比重由第二季的46%提高至48%，不過，義隆電的毛利率因MCU(微控制器)、Touch screen IC(觸控螢幕IC)、指紋辨識IC等產品線毛利率回升而提高至47.16%，稅後淨利隨之增加至7.66億元，季增加54.81%，為2022年第三季以來最高，惟與疫情期間超過10億元的淨利相比，仍有一段差距。

義隆第三季營收表現比預期好，但急單效應在今年第二季、第三季很明顯，但進入第四季急單量已經慢慢減少，預計第四季有機會回復到以往季節性下單的常態。展望第四季，義隆預估營收落在29~31億元，季減少11.5~17.17%，毛利率落在46~48% 營業利益率20.3~24%。

根據研調機構TrendForce指出，由於美國、歐洲市場經濟前景不明，壓抑傳統季節性需求成長動能，加上部份買氣於第二季提前釋出，估計第三季全球筆記型電腦出貨4413萬台，季增加3.8%，表現優於先前預估，預估第四季出貨4137萬台，季減少6.3%；2023年出貨1.63億台，年減少12.2%。

整體來說，儘管市場庫存回歸健康水準、通膨漸趨穩定，但經濟前景不明仍壓抑消費性電子動能，需求僅緩步回升。法人認為，在筆記型電腦景氣復甦初期，消費性機種的出貨成長性通常高於商用機種，預估義隆電在此一趨勢的受惠程度較大，2024年出貨增加幅度高於整體市場。