AI、IC設計兩樣情 「這檔」出關首日爆21.9萬張苦吞跌停

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市場押注聯準會緊縮周期接近尾聲，美債殖利率回落，美股四大指數齊揚，持續帶動亞股反彈走勢，台股今（3日）早盤延續昨日漲勢，一路走高重返季線。權王台積電小漲2元，盤面上航運、鋼鐵、金融股各有表現，成為大盤支撐，加權股價指數收市漲110.70點，漲幅0.68％，收報16,507.65點，成交量2,666.55億元。

權值股方面，台積電平盤附近遊走，小漲2元，收在549元，逐步向550元前進。聯發科同樣小幅走高，漲幅在1％以內。聯電、欣興、亞德客-KY、台達電、中鋼、台泥、台化、中信金、開發金漲幅也在1～2％左右。

千金股走勢分歧，緯穎大漲近7％，旭隼漲幅也超過4％，大立光、世芯-KY也同步上漲1％以上，祥碩則逆勢大跌逾6％，譜瑞-KY、材料-KY跌幅也超過2.7％。

IC設計股價兩樣情，威盛、金麗科同步亮燈漲停，佩亨、富鼎、晶豪科、禾瑞亞漲幅在1～2.6％之間。另一方面，矽統亮出跌停。義隆因Q4營收估季減1成，股價也跌逾9％，博士旺跌逾半根跌停，其餘包括原相、致新、安國、通嘉、聯陽、海德威、矽創、揚智跌幅在3～5％之間。

值得注意的是，矽統今日解除分盤交易，出關首日開盤走高，一度拉升至61元，為2001年12月以來新高，但後續在賣壓引爆之後瞬間翻黑，走勢一路向下，終場以52.9元跌停價位作收，成交量更逾21.9萬張，跌幅、成交量、成交值居上市股票第一。

AI股兩個世界，指標股緯穎大漲逾6％，緯創、廣達則逆勢收黑，此外，鴻海跌勢不止，跌幅逾1％。PCB方面，金像電、健鼎、欣興、景碩同步上漲逾2％，南電則逆勢大跌4.32%。

鋼鐵股火熱，其中以海光、華新同步上漲逾2％，彰源、東和鋼鐵、盛餘、志聯、中鋼漲幅也在1％以上。

金控股閃金光，開發金大漲3.12％，中信金上漲2.63％居次，其餘元大金、新光金、永豐金、第一金、華南金、兆豐金、國泰金也同步走揚逾1％。

航運進入旺季營運展望佳，此外，海空運都有調漲機會，航空股長榮航、華航、星宇航同步強漲逾3％，其中長榮漲幅逼近4％最為剽悍。陸運部分，遠雄港領漲，漲幅2.79％，志信、建新國際也上漲逾1％。

海運部分，貨櫃三雄齊步向上，長榮領航上漲2.26％，陽明、萬海也揚升逾1％。散裝方面，台航強漲3.63％，裕民、慧洋-KY也分別上漲2.72％、1.28％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計金橋、鼎基、同亨、位速共14檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，運輸類股及油電類股表現亮眼，漲幅分別為2.12％、1.69％，生技類股、其他電類股表現疲軟，下挫0.83％、0.46％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾6.5％共10檔，其中6檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為永固-KY（5546）、金橋（6133）、鼎基（6585）、三晃（1721）、興能高（6558）、威盛（2388）、達方（8163）、佳和（1449）、緯穎（6669）、全台（3038）。

上市跌幅逾4％共13檔，1檔個股跌停股，收盤跌幅前十名依序為矽統（2363）、南茂（8150）、義隆（2458）、東訊（2321）、光麗-KY（6431）、祥碩（5269）、皇昌（2543）、倫飛（2364）、揚智（3041）、科嘉-KY（5215）。

上市成交量前10名個股依序為矽統（2363）、長榮航（2618）、威盛（2388）、聯電（2303）、華航（2610）、中信金（2891）、緯創（3231）、開發金（2883）、十銓（4967）、鴻海（2317）。

上櫃漲幅逾8％共11檔，8檔漲停股，收盤漲幅前十名依序為同亨（5490）、位速（3508）、大綜（3147）、新門（5432）、建達（6118）、叡揚（6752）、倍力（6874）、金麗科（3228）、東隆興（4401）、台灣銘板（6593）。

上櫃跌幅逾4％共11檔，1檔跌停股，收盤跌幅前十名依序為茂訊（3213）、台微醫（6767）、泰茂（2230）、博士旺（3555）、匯鑽科（8431）、巨有科技（8227）、久威（6114）、元隆（6287）、燦星旅（2719）、系通（5348）。

上櫃成交量前10名個股依序為富喬（1815）、國統（8936）、建舜電（3322）、台燿（6274）、穩懋（3105）、威剛（3260）、高技（5439）、宏捷科（8086）、全達（8068）、驊訊（6237）。