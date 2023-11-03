僑泰高二生破解人類演化「這迷思」 獲遠哲科學寫作第2名

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僑泰高中高二1班學生過去參加遠哲科學趣味競賽將經驗帶回班上引起迴響，日前全班相約一同參加遠哲文創科學探究競賽。其中，學生江亞霏、張晏瑜、黃昱晴、劉于安、張意淇探究人類演化，破解「人類是從黑猩猩演化而來」迷思，獲科學寫作組第2名，創下僑泰歷年最好的成績。

第4屆遠哲文創科學探究競賽分為「科學寫作」、「科學短片」、「科學漫畫」等組別。僑泰中學高二1班整班同學相約參賽，其中江亞霏等同學，以有趣的課堂對話開場，並用問卷調查的方式，指出一般人對演化的迷思，進而導入主題探究，創意的發想獲得評審們青睞，拿下科學寫作組第2名好成績。

江亞霏說，她在高一上生物課就對生物演化主題深感興趣，此次主題是希望能破解多數人認為「人類是從黑猩猩演化而來」的迷思；張晏瑜則說，參賽過程中，因為網路上多數資料都有偏誤，只能從蒐集專業文獻、期刊資料下手，並與組員、指導老師不斷討論，找出正確的資訊。黃昱晴則說，她沒有特別在意比賽結果，只告訴自己參賽的過程要全力以赴，透過團隊合作為青春留下印記。

班導師胡雯俐指出，目前班上朱彥安、周瑞晟、李侑庭3位同學在高一上學期曾參加遠哲科學趣味競賽，獲得最佳創意獎。當時他們將參賽經驗帶回班上後，引起同學們的熱烈迴響，才促成此次全班同學參賽的盛況；指導老師張家璐說，孩子們犧牲暑假時間投入研究，克服種種困難完成作品，堅持到底的精神讓她感動。而全班同學展現求知的熱情及團隊合作精神，更讓人刮目相看，她以這群孩子為榮。

校長温順德指出，遠哲文創科學探究競賽鼓勵學生發揮好奇心和想像力，並運用思辯、討論與探究，來展現創意和巧思；江亞霏等同學雖僅高二，卻能運用在校所學，主動蒐集文獻資料，經由分析與統整，以淺顯有趣的方式呈現研究成果，很不簡單，鼓勵學弟妹們以此為榜樣。