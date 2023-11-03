ITF國際旅展／長榮航空波音787夢幻客機等您來體驗

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2023年 ITF台北國際旅展於今（3）日起至11月6日在台北南港展覽館一館舉行，長榮航空以波音787夢幻客機為展區主題，打造高達4公尺的巨型787發動機模型、模擬機翼及航行燈，讓民眾親身感受客艙座椅的舒適度。

今年長榮航空的展區有別以往，與長榮航空直營旅行社長汎假期共同承租20個攤位，方形配置的展區呈現更顯氣勢，搶眼的4公尺高巨型的發動機模型搭配3D投影，以聲光效果讓民眾近距離感受發動機的震撼。

此外，現場除了動態旋轉展示波音787皇璽桂冠艙座椅，還設置經濟艙座椅供民眾體驗，並以模擬機窗搭配窗外動態投影風景，讓民眾彷彿在機艙內拍照。

除了787夢幻客機展區外，長榮航空設置精品展示櫥窗一次完整呈現機上全新服務用品，包括皇璽桂冠艙Giorgio Armani軟硬殼過夜包、Jason Wu第三代睡衣、豪華經濟艙Furla及Kipling過夜包，以及數款機上免稅精品，邀請民眾盡早規劃出國行程並體驗機上的各項五星級服務。

搭機前還可至EVA SKY SHOP預購免稅品，預購輸入優惠碼「SHOPON3」即可滿3件享8折優惠，無限萬哩遊會員還能使用哩程折抵購物金。

同時，為配合雙11優惠，即日起至11月11日，精選商品任買一件現折1,111元，且於12月31日前下單預購免稅商品就有機會抽中台北-歐美航線不限航點豪華經濟艙雙人來回機票以及台北-亞洲不限航點經濟艙雙人來回機票的大獎。

此外，長榮航空在旅展現場打造模擬行李轉盤，展示長榮樂e購熱銷品項及長榮航空獨家商品，並於11月7日至11月11日在長榮航空樂e購網站推出全館85折雙11優惠，有興趣的民眾可於長榮樂e購網站上查詢。

長榮航空準備互動遊戲與前來逛展的民眾同樂，只要參加遊戲就能有機會獲得長榮航空波音787 1：200飛機模型、電子行李秤、多用途紫外線隨身消毒包、免稅品預購鑰匙圈、馬拉松精美小毛巾、四國錢幣袋、長榮航空樂e購折扣碼、官網購票折扣碼等禮物。