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全球掀起人工智慧（AI）浪潮，AI和大數據所提供的分析資料，正一步步改變並提升企業與消費者間的互動。臺北市政府於2日舉辦 「2023台北跨境電商年會暨新貿獎頒獎典禮」，以「流量新秩序 智慧大創生」為主題，邀請AI軟體即服務公司Appier，以及飛輪電商、極山Novium、寶傑電商等跨境電商標竿企業，共同剖析產業最新行銷趨勢與操作手法，吸引超過400位企業代表參加，共同展望2024新未來。

會中也頒發跨境電商界的最高殊榮－「2023台北新貿獎」，由臺北市長蔣萬安主持頒獎，此獎不僅表揚模範企業在跨境電商的優異能力，更標誌著台灣企業的外貿數位應用新路徑，透過在跨境電商領域的商業創新，展現台灣掌握未來商業的新機會。

臺北市市長蔣萬安表示，台北新貿獎已成為台灣跨境電商產業的標竿獎項，對企業是實力與市場價值的肯定，也定義了台灣產業商業競爭力的新指標。台北新貿獎甄選、獎勵全台灣從事跨境電商的企業，並在年會中發表企業的創新商業模式，讓與會業者相信跨境電商的商業價值及其成功要素。

2023台北新貿獎十大獲獎企業產業及技法相當多元，領域涵蓋：遊戲機、文創文具、寵物用品、母嬰用品、運動用品、自行車零配件等；在路徑上更是透過自建數據分析系統及創造傑出營收，也有從發揮設計專業、利用跨境電商平台直接掌握北美消費市場，更有把傳產企業升級跨境電商闖出新藍海。

今年跨境電商年會的亮點之一，是由台灣第一隻數位獨角獸、AI科技行銷領域領導品牌沛星互動科技（Appier）執行長暨共同創辦人游直翰擔任大師講座主講者，主題為「由AI推升的數位行銷新世界」，剖析Appier如何協助企業打造全方位 AI 行銷助手，整合運用生成式 AI 的創造力與預測式 AI 的決策力，在每個行銷場景為客戶建立差異化價值。Appier目前已與許多國際知名企業合作，在零售電商、餐飲消費、數位內容、金融保險、時尚美妝、健康保健等產業擁有多元且出色的應用實績，並持續以客戶為導向，協助企業運用 AI 與第一方數據，提高廣告與行銷活動的投資報酬率，助力企業成長。

此外，為了更深入了解數據分析和品牌行銷如何有效地推動電商平台銷售，邀請了兩位今年新貿獎金獎得主—飛輪電商創辦人賴勇全、極山公司執行長梁國鴻分享自身的市場經驗。其中，飛輪電商專注於美國市場禮品、飾品、居家用品銷售，透過自建銷售管理系統，靈活管理庫存及價格策略，以及精準掌握平台流量與銷售規則，成功推動了品牌商品的銷售，在亞馬遜上架了多達10萬種多樣化的商品，2022年實現了1億美元的銷售佳績，為前30大賣家之一，並成功在納斯達克上市，是台灣跨境電商的全球之光。

另一方面，極山公司創立Novium品牌，致力於設計和製造漂浮造型的「Novium自立筆」，創新產品不僅在2022年獲得了Times時代雜誌選為「百大發明」，還在銷售方面取得了顯著的成就。極山從募資平台出發，迅速引起市場廣泛關注和回響，然後選擇進入Amazon進行跨境銷售，迅速在北美市場實現卓越的業績。極山的成功來自於清晰品牌定位、良好的策略規劃與團隊執行力，是台灣新創企業的典範之一。

2023台北跨境電商年會進入第7年，年年依據全球跨境電商脈動規劃主題內容，協助全臺企業把握海外商機並啟發經營策略新思維，且累計評選出70家以上優質經典企業個案，引領台灣外貿產業走向更清晰的跨境電商新未來。