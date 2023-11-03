勞動部鼓勵婦女再就業 符資格最高可領3＋3萬

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勞動部發錢 「婦女專屬」符合資格最高可領3＋3萬 雇主也能領

【旺得富理財網】因背負傳統包袱，女性常是職場弱勢，為了家庭因素被迫離開職場。為了鼓勵婦女再度就業，勞動部自今年推出「婦女再就業計畫」，只要符合因「家庭因素離職」超過180天的職業女性，可以申請自主訓練獎勵，最高可領3萬元；要是能夠穩定就業長達3個月以上，最高可再領3萬元。

該項計畫勞動部經費規劃為11億元，實施期程預計從今年9月至115年8月31日止，為期3年。

只要是因家庭因素離開職場超過180天的女性，若想返回職場，只要規劃自主訓練完成並辦理求職登記，就發給2萬元，完成訓練180日內經推介就業或自行就業者，再發給1萬元。

此外，為鼓勵重返職場並穩定就業，婦女向公立就業服務機構辦理求職登記並經推介，按月計酬全時工作且連續受僱同一雇主90日，發給3萬元。至於部分工時受僱期間滿90日，且每月薪資達月基本工資2分之1以上者，則發給1萬5千元。

勞動部也針對提供照顧家庭需求婦女工時調整工作的雇主提供獎勵，只要雇主向公立就業服務機構辦理求才登記，並僱用經推介婦女僱用滿30日，每一職缺每月發給3千元獎勵，最長12個月。

如有就業需求的婦女可以上台灣就業通「婦女專區」查詢相關資訊職缺訊息。（https://job.taiwanjobs.gov.tw/Internet/special2/middleage/index.aspx）。