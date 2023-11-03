群光第三季毛利率與營業利益率 同創歷史新高

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群光（2385）3日召開法說會，第三季營收、毛利、營業利益、稅後淨利與每股稅後純益皆同步季增，且第三季淨利與去年同期相當，獲利表現遠優於營收，大幅超越市場預期。

群光第三季營收季增2％達258.09億元，在產品組合以及匯率助攻下，毛利率、營業利益率、淨利率相較上季及去年同期均達三率三升。毛利率21.5％、營業利益率11.6％，皆為歷史最高紀錄，淨利達21.21億元，季增18％， EPS為2.93元。

群光前三季營收為738.94億元，毛利為139.30億元，營業利益為68.21億元，淨利為53.94億元，EPS則達7.48元，創同期歷史次高。

市場原先預測群光第三季營收小幅季減，但受惠第三季NB急單湧入，群光以產能優勢以及靈活彈性分配資源，順利取得鍵盤、鏡頭模組以及電源等大單，總計第三季NB相關產品營收季增高達14％，讓整體營收反轉季增，優於市場預期。

展望未來，法人預估群光第四季營收約與第三季相當，全年營收年減15％之內，有望往千億靠攏，在產品組合優化、優異成本控制以及匯率助攻下，群光今年獲利表現將像前三季一樣，大幅優於營收表現。法人分析群光過去十年的營運表現，營收年複合成長達5.5％，ROE平均達19％，現金股利發放率也一向在七成以上，是科技業中永續成長的資優生之一。

因應中美貿易戰，群光2019年開始建造第一座泰國廠，去年已貢獻15％集團營收。為滿足歐美客戶需求，群光集團加大在泰國生產的力度，旗下的子公司群光電能，在今年第三季已建造完成第一座泰國廠，群光於今年啟動建造第二座泰國廠，預計亦將在第四季完工，2024年上半年即可開始生產，預期泰國廠區未來將成為群光集團營收成長的重心。