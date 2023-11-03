第一屆高雄城市船展陸上22個攤位 海上展售9艘遊艇

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第一屆高雄城市船展3日起，在一連三天在亞灣遊艇碼頭及嘉信22號碼頭展示，除了陸上設有遊艇代理、遊艇駕訓和碼頭建置等22個攤位，海上同步展售9艘66呎以下的遊艇，高雄市遊艇服務公會理事長潘泰安表示，今年是首次舉辦，希望能為國內遊艇休憩產業盡一份心力，未來也將持續努力，促進遊艇休憩的蓬勃發展。

第一屆高雄城市船展3日下午1時30分鳴笛起跑，高雄市遊艇服務公會理事長潘泰安表示，今年是首次舉辦，希望能為國內遊艇休憩產業盡一份心力，未來也將持續努力，促進遊艇休憩的蓬勃發展。

此次共有嘉信遊艇、海科實業、海神水下事業、益邦企業、恆忻遊艇匯、宏林學開船、錚儀遊艇、亞灣遊艇、亞平開發、造船技師公會、高雄海洋局、海委會、高雄市遊艇服務公會、以及高科大等18個陸上攤上的展出。

另有9艘66呎以下的遊艇，在海上同步展售，包括Azimut、Ferretti、Princess、Perelli、Red Force、GK、Bavaria、Axopar和Dufour等國內外品牌遊艇。

亞果遊艇旗下的亞平開發，此次設有2個攤位，亞平開發董事長張慶祥指出，國內遊艇休憩正在起步，去年11月才成立的亞平開發，為了代理知名、品質的品牌遊艇，今年4月之前，才完成國外遊艇生產商的實地拜訪，確保遊艇品質的可靠性、以及後續維修事宜。

他說，事實上，亞平開發是從今年5月才開始代理、銷售遊艇，短短不到半年，即有豐碩成果，總共接了5艘遊艇訂單，並且陸續開始交貨，其中，芬蘭27呎的Quarken，售價700萬元，總共售出2艘，已在今年7月和9月完成交船。

張慶祥表示，42呎的義大利Sessa遊艇，售價2600萬元，已完成交貨，義大利32呎的品牌遊艇Cranchi，售價1300萬元，預定明年2月交船，另一艘義大利47呎、售價3200萬元的Solaris遊艇，則已接近成交階段。

張慶祥說，這些遊艇買家分別來自租貸產業、餐飲產業、國際不動產、國內建設公司和工程公司，有接近一半是亞果遊艇會的會員，因此，隨著亞果台南安平遊艇城的碼頭開發、以及度假中心等陸續完工，將會有更多會員購買遊艇，享受海洋人生。