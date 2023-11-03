《生醫股》科妍Q3獲利創高 明年展望樂觀

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者郭鴻慧台北報導】科妍(1786)第3季營收、獲利，同步創下歷史新高。科妍總經理韓台賢表示，事實上若扣除去年認列一次性的廠房出售業外，更凸顯今年本業成長的動能，長遠來看，公司多年努力將開花結果。科妍第三季毛利率71.6%，每股純益為0.81元，年增率12.5%，創歷史新高。主要是關節腔注射劑、皮下填補劑、防沾黏產品等三大主力產品，滲透率均逐步走高。累計前九月，內銷比重約六成，外銷四成，明年將擴展海外市場，展望樂觀。前3季每股純益2.06元，已經接近去年全年2.14元。

以防沾黏產品而言，一般市售以片狀為主，但有位移的風險，科妍所研發的凝膠型防沾黏，具有效果更佳、更適合微創手術的特性，在自費高端產品市場擴展速度頗佳，上月並取得衛福部核發第三類醫材銷售許可證。科妍已於7月向巴西遞件申請，預期明年開始查廠，若能順利取證開賣，將挹注明年營收，未來不排除繼續向海外擴張。

科妍關節腔注射劑產品針對關節退化老年商機，近期則傳出好消息，陸續取得烏克蘭、澳門、約旦等三國的銷售許可證書。此類產品含交鏈透明質酸，可增加關節潤滑減少關節摩擦，針對廣大的退化性膝關節炎患者，可抑制軟骨的退化並促進其新陳代謝與減緩疼痛不適應感，增進日常活動能力。

皮下醫美部分，科妍除皺與臉部塑型同樣打入逐步老齡化的台灣市場，滲透率穩步提升，未來將進軍海外市場。