台灣農業與「亞蔬-世界蔬菜中心」共創全球榮耀50年

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今年是亞蔬—世界蔬菜中心在台南善化設立總部第50周年，世界蔬菜中心有全球蔬菜種子的諾亞方舟之稱，為全世界最大的蔬菜種原庫，世界蔬菜中心在3日舉辦總部50週年慶暨新實驗大樓落成剪綵典禮，現場有來自全球約30國、亞洲開發銀行、國際非營利組織及產業團體、我國種苗產業及農研機構等全球農業專家，齊聚歡慶世界蔬菜中心在台50周年盛會。

農業部表示，世界蔬菜中心選擇在台灣設立總部，除了當時政府大力支持，主要原因在於台灣擁有卓越的科學技術專業知識與技能，同時台灣獨特的地理環境，既有平原地帶也有高山地區，提供了各種可供試驗的氣候條件，為蔬菜研究的完美地點，此外，我國種植並食用的蔬菜種類超過100種，驚人的蔬菜多樣性亦為台灣的重要資產，台灣以作為世界蔬菜中心的所在地為榮，也為世界蔬菜中心50年的成就感到驕傲，逐步從亞洲擴展到全世界，造福世界各地廣大農民。在非洲，幾乎所有的茄子以及將近1／4的番茄和莧菜，都是透過世界蔬菜中心的引種；在南亞，有120萬農民使用世界蔬菜中心協助改良的綠豆種子；在印度，有50萬農民使用世界蔬菜中心培育的番茄和辣椒種子。

農業部指出，世界蔬菜中心有全世界最大的蔬菜種原庫，收藏來自全世界155個國家6萬5千個種原，是蔬菜研究的重要基因來源；民國61年第1份收藏是泰國的綠豆種子，由美國農業部捐贈，以因應亞洲戰後復甦農業需求。世界蔬菜中心也蒐藏台灣原住民、閩南、客家等傳統蔬菜種原，例如鵲豆、車輪茄、飯豆及木鱉果等；以及臺灣原生野外的荒飢救援植物，如蕃杏（台灣冰花）、濱刀豆與短角苦瓜（山苦瓜）等，成為台灣農業專家育種靈感來源。

農業部說明，台灣農業持續為因應氣候變遷、確保糧食安全的方向前進，多年來農業公私部門與世界蔬菜中心合作育成了42種蔬菜，這些蔬菜具備了抗病害、耐旱、耐高溫的能力，同時營養又美味，深受消費者喜愛，例如小番茄臺南亞蔬11號、花蓮亞蔬21號、桃園亞蔬20號、台中亞蔬4號及種苗亞蔬25號，其他還有多項綠豆、大豆、白菜、番椒及南瓜等作物，都是台灣農民對抗氣候變遷的最佳作物選擇。

世界蔬菜中心在全球糧食安全推動工作上也不遺餘力，在我國友邦史瓦帝尼也推動傳統蔬菜的復興，提供傳統蔬菜種子及教導種植技術，積極推廣校園及家庭菜園，甚至有傳統蔬菜行動餐車巡迴活動；此外更持續進行當地野生蔬菜採集及保種工作。

此外，世界蔬菜中心也將過去30多年來在東南亞搜集傳統蔬菜種原送回原產地，未來3年世界蔬菜中心將把9千多個在原產地已逐漸消逝的特有蔬菜品系送回娘家，讓東亞南當地居民可再次嚐到記憶中的美味。

農業部表示，我國農業將與世界蔬菜中心持續攜手合作，透過世界蔬菜中心成為「開放的科學中心」（Open Science Center）的策略，構築台灣與世界農業鏈接橋梁，未來將分享更多種原基因遺傳材料從事育種研究，以及合作更多學生實習計畫，共創下一個50年的農業繁榮願景。

11月4日是世界蔬菜中心總部50年來第三次對外開放，現場將展示世界各地特殊蔬菜、與農業部試驗改良場所共同合作的研究成果，以及蔬菜闖關遊戲等活動，歡迎各界民眾前往參觀，一同探究世界蔬菜中心的綠色寶藏。