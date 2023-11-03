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富采調降資本支出三到四成 看好汽車應用

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因應市況不明，富采（3714）調降今年度資本支出至35～40億元，下修幅度約當三至四成，僅Micro LED相關的20億元資本支出全數未刪；展望第四季，富采看好汽車相關應用，汽車客戶幾乎全數成長，主流趨勢明確。

富采原定今年度資本支出為60億元，然因消費性電子需求仍然疲弱，市況不明，因此富采在本季法說會上，宣布調降今年度資本支出至35～40億元，換算之下，調降幅度約三至四成，遞延的資本支出集中在紅光LED、消費性應用上，而Micro LED則維持20億元全數未刪。

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