家用型太陽光電儲能設備 從此不怕停電了

太陽光源是取之不竭的再生能源，既免費使用且對環境無任何汙染，近年來我國政府也大力推動太陽能發電系統，市場上施作模式大多是直接併網至台電線路躉售給台電，隨著儲能設備的科技發展目前有另一種新模式，那就是儲能設備家用化。也就是說把太陽能發電直接儲存起來，這樣就不會有停電的問題了。

家用型太陽能光電儲能系統主要優點是可將太陽能發電儲存起來，穩定地提供家庭需要的所有用電，與電動汽機車充電所需。簡單來說就是除了屋頂加裝太陽能板之外，另加上重要的儲存電池，與相對轉換單元等變頻設備，使其能適當在離峰時段儲電，在尖峰時段輸出電力，可以減少或抵消用電或電費支出；除此之外也可在台電電力網維修停電時供電，讓住戶在停電時刻也是有電可使用，甚至用於火警地震意外時提供逃生照明，戰爭國防等支援緊急供電。

為了要給客戶最可靠及高效能的產品和耐用度，天晴能源與達旺電力科技兩強合作，首推的家用型光電儲能設備，產品皆在台灣設計製造認證，提供最在地化的專業服務。天晴能源集團總經理陳景暉表示，天晴能源是以「太陽能發電系統規劃及安裝的專業技術」為核心，更能夠有效地做現場整合規劃設計，我們公司與達旺電力科技的優質儲能設備合作多年，運用高效能產品，加上天晴能源售後服務完善據點，分別設立於北部桃園公司，中部台中總公司，南部嘉義公司，推廣家用型太陽能光電儲能系統，讓全台灣住戶民眾生活中使用綠電上更加的便利和有保障。

有陽光的地方就有生命，有生命的地方就有未來。天晴能源一條龍的專業服務，值得信賴。免付費服務專線：0800-389-359。