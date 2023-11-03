金控對美、阿曝險續增 對陸曝險大減588億

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隨著美元升值、陸經濟下行風險加大，金控資金曝險也跟著挪移。金管會公布最新統計，截至今年9月底，金控海外總曝險達26.7兆元、季增1.9％，其中對美國曝險持續創高來到9.2兆元，大陸雖維持2兆多的曝險居第二大，但大減588億，是前十大曝險國中唯一呈現季減的，對港幾乎維持不變僅微增7億元，持續加大對韓、英、法、日、加、澳的曝險，而十月以巴戰爭開打前，對阿聯加碼163億曝險。

金控9月對美國市場曝險持續加大，不過，第三季僅增加了1,736億，幅度已較第二季減緩，季增率從6.5％下降至1.9％。且不像第二季投資、放款皆增加，第三季放款減少了百億元、季減2.5％，而投資增加288億元、季增3.5％，在美元維持高利、避險、升值潛力等因素下，國內金控仍持續增加對美的投資。

金控業者指出，不管是銀行、證券還是保險，對美投資主要以美債部位最大，像國銀今年就蟬連金融業「買債王」，就金管會統計，已連十個月加碼債券，累積今年前九月已狂買9,366億元，而壽險業前九月也累積買債約2,800億元，對美曝險自然增加。

不過，因市場利率持續維持高檔，美10年期公債殖利率飆升16年新高，債券價格大幅下跌，金控9月對美投資已提列減損也從550億元擴大至994億元，季增高達80％，由於金控對美曝險比重最大、占34％，連帶整體的海外投資已提列減損也擴大到2,828億元、季增27％。

在第二大曝險國大陸的部分，由於今年陸房產業頻爆雷，從恒大集團到碧桂園等皆出現財務危機，已引起市場憂心陸經濟下行風險加大，金控對陸曝險也明顯趨審慎，而授信皆避開房產雷區。

9月金控對陸曝險中，同業拆存金額季減736.97億元、季減17％，投資金額季減73.45億元、季減0.6％、放款增則增加222億、季增3.5％，整體對陸曝險為2.2兆元，季減2.6％。

金控第3至第10大曝險地區，排名與第二季相同，依序為英國、法國、南韓、澳大利亞、香港、日本、加拿大及阿拉伯聯合大公國，曝險全面較第2季底走升，其中，金控持有英國、法國、南韓及澳大利亞曝險部位均衝破兆元。