本業蓬勃發展，泰茂積極多角化經營

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實踐理性策略公關顧問有限公司證期雙分析師 鍾澄吉表示，泰茂實業成立於一九九一年，現為台灣第一大活塞環廠商，以自有品牌「C.T.I.」、「KM」等行銷全球。公司成立之初即取得鋼質油環的多項專利，使生產標準化、量產化，在台廠中脫穎而出。活塞環原是傳統汽車零件產業，泰茂在研發過程中特別注重節能，十年前與工研院合作，以類碳鑽薄膜技術研發出「黑鑽活塞環」，能降低活塞環的摩擦係數，省油至少 8%~10%，成為泰茂搶攻市場的利器，也為日後的儲能事業埋下發展契機。

泰茂公司業務以活塞環為主體佔營收 71%，酒水佔 16%、團膳佔 6%。隨著全球力拚節能減碳，電動車成為重要的發展項目，因此，泰茂切入車用鋰系啟動電池生產，並鎖定儲能系統作為發展目標，已經完成 1 KW、5 KW、10 KW、50 KW 之智慧儲能系統，同步申請台灣、美國、歐盟專利，目前已通過多項專利，繼續朝 100 KW、200 KW 前進，更是未來發展的重點。

此外，泰茂除投資台商在中國大陸的池上便當，現更擴充到酒水販售，在中國大陸的子公司負責團膳及酒水業務，近期並取得中國大陸知名白酒代理，隨著需求量大增，配合市場的擴充，其營收占比將逐步走高。公司整體布局來說，從傳產擴增到新能源，再延伸到酒水、團膳的多角化經營，使得公司體質更加穩固，可以承受任何的經濟變動。

泰茂公司高階管理層謙稱是活塞環的黑手出身，但其憑藉者技術門檻高，多項專利在手，並以交期短，客製化取勝，使得公司接單仍不斷成長，訂單逐步放量，目前整體市值大概四十億元，期盼在品牌效應陸續浮現下，五年內能成為市值百億元的企業。

泰茂公司網址：https://www.ctico.com.tw/zh-tw

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。