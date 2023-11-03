《電零組》群光財報三率三升 前3季EPS7.48元 全年拚賺1股本

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【時報記者任珮云台北報導】群光(2385)今舉行法說會，發言人林玉玲表示，群光第三季三率三升，雖然營收衰退16%，但毛利率21.5%，營益率11.6%均創歷史新高，主要受惠匯率挹注、產品組合優化和採購成本下降。法人估全年營收雖然年減14%左右，但在毛利率上揚下，今年獲利仍可拚一個股本。

群光公佈2023年第三季合併財務報告，第三季營收、毛利、營業利益、稅後淨利與每股稅後純益皆同步季增，且第三季淨利與去年同期相當，獲利表現遠優於營收，大幅超越市場預期，顯示群光在景氣不佳時仍能力保獲利的優異實力。

群光第三季營收季增2%達258.09億元，且獲利強勁，在產品組合以及匯率助攻下，毛利率、營業利益率、淨利率相較上季及去年同期均達三率三升。毛利率21.5%為歷史新高，年增2.7個百分點，成長14%;營業利益率11.6%亦為歷史最高紀錄，年增1.4個百分點，成長14%;淨利率則為8.2%，年增1.3個百分點，成長19%。第三季淨利達21.21億元，季增18%， EPS為2.93元，季增17%，均相當接近去年同期水準。

群光前三季營收為738.94億元，毛利為139.30億元，營業利益為68.21億元，淨利為53.94億元，EPS則達7.48元，創同期歷史次高。前三季營收雖然因為景氣影響導致年減16%，但獲利亮眼，亦為三率三升，前三季毛利率18.9%，年增1.2個百分點，成長6%，營業利益率9.23%為同期歷史新高，年增0.05個百分點，成長1%，淨利率為7.3%，年增0.9個百分點，成長15%，為12年新高。前三季EPS僅小幅下滑5%，顯示群光選擇高附加價值產品策略奏效，加上今年匯率的幫助，獲利能力超越市場預期。