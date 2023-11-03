《盤後解析》季線到手 萬七不遠了？

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【時報記者葉時安台北報導】台股周五續漲，開漲15.59點報16412.54點，AI漲跌不一，電子小漲，由傳產領軍，盤中衝上16520.1最高、上漲123.15點，鋼鐵、金融敲邊鼓，大盤量略增、大漲百點，收場成功站上16500、季線。周五收漲，加權指數上漲110.70點或0.68%，報16507.65點，成交量略增至2666.55億元；櫃檯指數上漲0.63點或0.29%，報215.14點，成交量664.08億元。

美股帶動下，台股連兩天跌深反彈，台新投顧副總經理黃文清表示，目前變數均已反映在檯面上，月營收、季報持續公布，指數回到基本面走勢，在旺季營收期待下，行情可望持續向上，初步推估11月即可上看萬七關卡。操作上，AI整理輪動，蘋果雖然營收向下，台系概念股仍可精選個股，以及內需基本面強勢的消費、觀光、航運類股，後續也可留意電動車零組件。

AI概念股漲跌不一，表現相對平淡，指標股廣達(2382)、技嘉(2376)、緯創(3231)均小跌不亮，僅緯穎(6669)量增大漲近7%至1690元。而蘋果上季營收連四降，蘋概三王台積電(2330)、大立光(3008)小紅，然鴻海(2317)則跌勢較重，爆量收跌1%以上，前一天傳言富士康需補稅消息，但公司第一時間出來闢謠，其他蘋概股和碩(4938)、廣達(2382)、仁寶(2324)等皆翻黑收跌。

台北國際旅展周五開幕，觀光、航空、自行車等內需題材利多，巨大(9921)大漲6.15%，豐泰(9910)、桂盟(5306)、東哥遊艇(8478)、美利達(9914)同樣漲勢不俗。航運挾內需以及海運運費題材，長榮航(2618)、亞航(2630)、台航(2617)、華航(2610)、漢翔(2634)皆漲3%超過，長榮(2603)也漲逾2%，航運類指漲福居上市亞軍。

傳產當頭，除了航運，蜘蛛人同樣有表現，紡織類股第3季財報報佳音，外資點名看好儒鴻(1476)、聚陽(1477)，儒鴻領頭漲半根漲停，佳和(1449)更觸及漲停。

高價股方面，譜瑞-KY(4966)跌近3%、失守千金，台股剩9千金，盤面漲多跌少，除了祥碩(5269)大跌、股后信驊(5274)小跌，其餘千金均漲，緯穎、旭隼(6409)強悍。

個股成交量方面，矽統(2363)出關日開高後急殺翻黑，以跌停收場，爆出21.9萬張大量，居個股之冠。長榮航、華航大漲3%以上，成交量名列前十大，漲停的威盛(2388)也爆量衝鋒，前十大還有富喬(1815)、聯電(2303)、中信金(2891)、緯創(3231)、開發金(2883)、十銓(4967)。