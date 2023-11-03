連續繼承取得房地 財部放寬持有期間計算

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財政部放寬民眾因連續繼承取得房地的持有期間計算方式，有助減輕民眾房地合一稅負。依核釋，個人交易2016年後繼承或受遺贈取得房地，若是連續繼承或受遺贈取得，可合併計算連續各次被繼承人或遺贈人持有期間。

個人在2016年1月1日以後繼承取得房屋、土地，出售時應適用房地合一新制或舊制課稅，仍以被繼承人取得房地日期來判斷；財政部說明，本次核釋僅針對計算持有期間，房地合一稅相關適用仍依取得時點為準。

依所得稅法，房地交易按持有期間課徵稅率15％至45％，持有2年內適用最高稅率45％，持有超過10年者稅率15％；自住房屋土地（6年以上），所得400萬元部分免稅，超過部分稅率10％。

其中繼承或受贈取得房地，可將被繼承人或遺贈人持有期間合併計算，但連續繼承或受遺贈取得房地，原本只能與最近一次被繼承人或遺贈人持有期間合併計算。依最新核釋，則可將連續各次繼承或受遺贈的持有期間合併計算。

舉例來說，假設A的祖父B在2017年1月1日買入自住房屋土地，嗣後在2022年1月1日過世，由A的父親C繼承；又A的父親C在2023年1月1日往生，再由A繼承，A在2023年11月3日以2,000萬元出售該自住房地。

假設A在2023年1月1日繼承時房屋評定現值及公告土地現值合計700萬；A出售房地的課稅所得為1,300萬元。依函釋發布前的計算方式，A出售房地持有期間雖可加計A的父親C持有期間，總計1年10個月，但仍短於2年，應適用最高稅率45％，應納稅額585萬。

在函釋發布後，A的祖父B持有期間5年可併計，總計持有期間約為6年10個月，適用持有期間5年至10年的稅率20％，應納稅額為260萬元。且若A的祖父B、A的父親C及A持有時均符合自住條件，可適用自住優惠稅率10％，應納稅額可再降至90萬元。