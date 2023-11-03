台南飛靶射擊場射向步道有危險 市府：加強安全防護

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設施老舊的台南市南區體育公園飛靶射擊場，雖計畫遷移卻因故延宕，市議員林美燕3日質詢指出，竹溪二期整治「哈赫拿爾」森林步道就在靶場射擊範圍，目前僅靠圍籬阻隔，安全性夠嗎？市府表示，在靶場未遷移前，新建水岸步道靠近射擊線範圍內已設計安全防護措施，水岸步道側頂蓋及側面還設置雙層中空板以實體方式阻隔，以保障民眾的安全。

據了解，1960年興建的台南市體育公園飛靶射擊場，長期以來因設施老舊維護管理不易，也不符合國際賽制的標準，再加上緊鄰住宅，屢屢被要求搬遷。市府已規畫在關廟區森林公園旁興建符合國際賽事的新靶場，原址則改建為室內空氣槍射擊場，以利發展射擊運動。

林美燕表示，目前飛靶射擊場有定向8個靶及不定向6個靶，射擊有效距離可達80公尺，已危及路人的安全，加上水利局竹溪二期整治的「哈赫拿爾」森林步道就在旁邊，距射擊場僅不到60公尺，緊鄰的機車越野場地更距離不到45公尺，萬一被子彈打到可穿透皮膚到肌肉。目前射擊場僅靠一道圍籬隔離，安全係數夠嗎？小犬颱風來襲期間圍籬曾被吹倒，連風都擋不了，更何況擋子彈？

林美燕說，飛靶射擊場已有63年的歷史，當時國民路還沒有開闢，但現在道路開闢，周邊也發展起來，每天到體育公園運動的人也愈來越多，加上靶場老舊，之前市長黃偉哲也承諾要遷移到關廟，但2年多來卻毫無進展。

體育局認為，飛靶射擊場預定遷移到關廟森林公園，但因該基地是林業用地，如果要設置靶場，須依特定事業目的用地提出申請；目前靶場預定地已移轉市府所有，也已提出水土保持計畫及興辦事業計畫，經費約2.4億元，將逐年編列；水利局亦核定水保計畫，預計本月底向中央提出爭取興建，希望明年工程能順利展開，力拚2025年底完成。

水利局強調，為延續竹溪一、二期營造成果，市府持續推動竹溪二期的第二階段，將完整保留森林林相的原始風貌，希望藉由低密度開發手法結合參與式營造，進行森林園區水岸空間的整塑，正辦理「竹溪水岸改善及環境營造」，工程經費1.3億元，目前加緊施工中，預計明年1月底完工開放。

經與體育局確認靶場遷移相關時程後，考量目前雖正辦理靶場遷址相關作業，但因無法在竹溪二期工程完工前完成，考量完工後民眾的安全，特別設計在水岸人行步道的頂蓋及側面，都使用雙層中空板作為實體分隔，經專家確認板厚可有效隔絕鉛彈顆粒，保護民眾的安全，還可作為後續綠籬棚架，營造良好的生態景觀。

台南市射擊委員會也說，飛靶射擊方向確實是往竹溪二期工程，今年5月舉辦比賽，就曾遇到工人施工防護欄被子彈打到，雖然會疼痛，但不至於穿透皮膚；鑑於靶場老舊、面積小，加上噪音與安全性問題，希望能早日遷移。