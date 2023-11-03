雙11拉貨潮 SCFI連4紅！分析師看長榮：3大指標都穩了

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【旺得富理財網 李宗莉】由於雙11、萬聖節、聖誕等年終採購檔期相繼報到，船商傳出艙位滿到11月中旬，推升本周SCFI連4紅，續漲55.28點至1067.88點，漲幅5.46%。海運界人士分析，運價一直到11月中旬，都有機會緩步墊高，但中下旬起，面臨聖誕拉貨潮結束，正式步入淡季後恐回落，接下來要看12月的農曆春節需求，能否再度拉動運價走勢。

全球海運業近來一改低迷氛圍，傳出10月底起因歐美節慶需求增加、大陸電商貨量回籠，加上船商持續抽船控艙，讓不少熱門航線的艙位利用率，順勢拉高到8、9成，甚至出現滿艙盛況，除激勵運價開始反彈，也傳出等待出貨的貨品量，已經排到11月中旬，為運價再添支撐。

業者分析，由於歐美零售商將持續拉貨，預期在11月中旬前，受惠聖誕節等年終鋪貨效應，運價相對有撐，但要留意11月中下旬後，傳統淡季加上需求驟降，運價不排除再度滑落，後續則要看12月中下旬至農曆春節前，貨量是否明顯轉增，運價才有機會再衝一波。

亨達投顧分析師邱鼎泰則認為，大陸鐵礦砂報價快突破今年高點，SCFI連4周上漲，上周更呈現2位數跳增，貨櫃大哥長榮是首選指標，從基本面、技術面與籌碼面等3大指標觀察，適合進行中長線布局。

儘管長榮上月表示第3季不旺、第4季更淡，今年充滿挑戰，但法人報告認為，受惠處分長榮航，加上匯兌利益、低稅率等加持，第3季EPS有望達9元，較上半年的4.7元近倍成長，加上巴拿馬運河乾旱嚴重，管理當局已表態，未來幾個月將進一步減少可通行的船舶數量，運價勢必再漲。

除基本面獲利無虞，再從技術面觀察，邱鼎泰指出，全球海運二哥馬士基（Maersk）股價連漲3日，長榮股價也已站上所有均線，加上本土投信連買13周，融資水位也在相對低檔，籌碼面相當健康，有鑑於不管線型或籌碼上，都屬多頭架構，中線布局相當安全。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。