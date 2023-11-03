凌聚農業科技與柬埔寨簽約合作，佈局海外智慧農業

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專攻農業科技的凌聚農業科技公司，3日與柬埔寨農業顧問公司PAXXA MOBILE SOLUTIONS CO.,LTD簽署合作意向書，攜手高雄市農業局及智慧城市計畫專案辦公室，共同將智慧農業解決方案，擴展至海外市場。

凌聚農業科技總經理林靖祐3日表示，凌聚農業科技以資通訊技術為基礎，提供一條龍的智慧農業整合服務解決方案，包括田間生產管理、智慧養殖管理、農業ERP、雲端下單平台以及智慧派車管理等，主要是要協助農產業者，提高生產效能、促進產銷協調、實現食品安全追溯和提供安心農產，從而推動永續農業的發展。

在高雄市政府農業局、以及智慧城市計畫專案辦公室（KPMO）的支持與牽線之下，凌聚農業科技向來訪的柬埔寨智農參訪團，展示了台灣的智農成功案例。

他說，由柬埔寨農業顧問公司PAXXA MOBILE SOLUTIONS CO.,LTD專家組成的柬埔寨智農參訪團，為期5天的參訪行程，其中一站就是前來凌聚農業科技進行「智耕雲-智慧田間管理系統」和「凌聚農業ERP」的深入訪談。

林靖祐指出，此次雙方簽署合作意向書之後，凌聚農業科技公司堅信自己的智慧農業解決方案，將為當地農民帶來寶貴的機會，因為，凌聚農業科技的技術，在國內已經獲得了廣泛的成功驗證，未來也希望將這些成果擴散至國際市場，從而提升更多農產的價值。