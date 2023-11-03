CR研究再登頂級期刊JMSE 散裝船航行智慧優化提升船舶能源效率

驗船中心(CR)的「散裝船航行最佳化」研究成果再次榮登學術品質極高的SCIE國際期刊“Journal of Marine Science and Engineering (JMSE)”！藉由CR自主研發的航行最佳化CRVO程式，與中鋼運通攜手合作實船分析，針對散裝船的特有的輕載和滿載船況及航線上的海況變化，以基因演算法分析計算並給予最佳化的船速建議，可有效避免海況不佳不必要的燃油消耗，這是CR繼今年3月成功在JMSE發表貨櫃船航行最佳化成果之後，持續積極投入航運節能減碳研究的再次亮麗表現，為航運業提供有效的減碳和成本分析評估工具。

CR鄭志文執行長指出，這項研究有別於前次針對貨櫃船的演算模型，特別考慮散裝船的營運特性，並結合CRVO最佳化計算，分析海況對油耗的敏感性。在維持原定到港時間的同時，採用基因演算法為每個航段提出最佳航速建議，以在良好的風況下增加航行距離，並減少在惡劣天氣中的不必要燃油消耗。有望節省整個航程的燃油消耗、降低碳排放，並提升船舶能源效率。透過與中鋼運通的密切合作，CR也獲得豐富的實際操作經驗和回饋，使得CRVO得以根據即時天氣、運營限制等進行實際應用並做出最佳決策，為航運界規劃出一套高效便捷的航行最佳化工具，以提升船舶能效管理。

航速油耗的最佳化，為中鋼運通船舶運營提供最佳決策

中鋼運通許立和副總經理表示，近期國際海運政策對於船舶減碳的要求越趨嚴格，每一個可以改善的環節都顯得至關重要，這次合作將中鋼運通的豐富實務經驗與CR的研發實力相結合，在原定的船期規劃下，實現航速油耗的最佳化，為船舶運營提供最佳決策。這是技術和實務緊密結合的最佳案例，有助於中鋼運通在節能減碳方面落實相關成效。

鄭執行長強調，除了前次針對貨櫃船與這次對於不同營運特性散裝船的研究，CRVO將持續因應國際法規演變、區域性規定和航商營運需求等不斷提升。本次散裝船航行最佳化研究發表於海洋科學與工程領域的國際知名JMSE期刊，顯示該研究深受國際認可與肯定，CR未來將繼續以自身研究能力結合產業經驗，致力於航運節能減碳、維護海洋環境及永續發展。詳細論文內容請參考以下網址：https://doi.org/10.3390/jmse11102000