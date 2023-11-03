容逸燊｜國際股市止穩 台股萬六有撐

台股今天繼續反彈了110點，成交量仍然是在2,666億元附近，昨天FED的利率決議沒有升息，會後記者會鮑爾講的說法比較中性，可是市場上解讀為，升息循環可能已經到了尾聲，今天晚上還要再公布，非農就業人口，預期是18萬人，如果公布出來的數據比預期還要來得差，就業人數更少的話，將更推升市場上升息尾聲的信心。不過，就業數據已經預測這麼的低，如果公布出來，就業狀況是不錯的話，下禮拜或許有拉回的機會。近期，美股科技股，在特斯拉已經守住200元的關卡，昨天大漲6%，輝達也守住5月份法說的跳高缺口，也就是在400元左右的重要跳高缺口支撐，所以其實在美股的科技股已經可以看到，在財報過後逐漸都止穩了。

台股也是一樣，11月中季報全數公布之後，資金應會呈現比較穩定的狀況，並持續回到市場上，只是短線上季報公布之前，個股常常容易因為季報消息而被影響，有些股票第四季的財測，也許不如預期，將可能會造成股價劇烈的拉回。而不管是台積電或是聯發科的法說會，都提到消費性電子的復甦。記憶體的股票，昨天非常的強勢今天續攻，IC設計的股票也是，最近開始從低檔逐步翻揚向上，未來不管是手機、PC等的題材，將是未來電子股的重心。

另外，就是年底的購物旺季即將來臨，不管是電子商務或者是陸上運輸，或是線上支付等，即將來臨電子的消費旺季，應該有利上述這些族群，股價將有機會持續的走高，所以整體上看來，16,200點的這個支撐，算是蠻重要的位置，短線應有防守住。昨天看到八大行庫，仍然是在呈現反向賣超的，所以大盤指數要再上攻，必須必須要看美元指數的臉色。

也就是說，如果台幣可以持續走升，大盤指數才有上攻到萬七的動能，否則的話，指數萬六這邊應該會是鐵板，但是如果台幣沒有再進一步升值的話，指數較可能會呈現整理局面。進入到11月中過後，大盤狀況應該會比較明朗，因為在中美元首即將要在APEC會面，對於國際情勢，像是中東的戰爭、兩個大國之間的科技戰，在經濟的制裁措施等應都會緩解。