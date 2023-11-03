台灣陶藝獎高手雲集 攜手北科大推「陶藝巨擘展」

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「2023台灣陶藝獎」得獎作品，即日起至2024年4月21日在陶博館3樓特展室盛大開展，包括卓越獎、新銳獎及創作獎等共計121件作品。開展之初，陶博館與北科大合作推出「灼越－北科大・陶博館台灣陶藝巨擘展」，匯聚台灣陶藝獎最高殊榮「成就獎」的5位陶藝前輩們，及其他多位老師作品，運用台灣的土壤滋養創作，精湛表現台灣孕育陶藝文化的樣貌。

陶博館館長張啟文表示，陶博館多年來致力推動台灣陶藝發展，期望培養良好的創作環境，為所有陶藝愛好者提供展演舞臺。在此精神與使命感之下設置「台灣陶藝獎」，鼓勵創作者在陶藝創作上彼此觀摩切磋，勇往直前突破界限，促進台灣陶藝持續新興發展。也勉勵所有參與者，秉持愛陶做陶初心，持續在陶瓷藝術創作路上朝向榮耀前進發光。

耕耘陶藝四十餘載的陶藝家沈東寧，創作語彙極富東方美學，呈現溫潤如玉的柔美意境，横跨實用陶與創作陶，轉化平凡景致為優雅寧靜的作品細節，作品多以系列稱之，以表達連貫的體系，在沒有名相的束縛下，提供觀者更多空間感受作品的細微變化，如心象系列、家系列、地景系列、藍染系列等，均獲重要機構肯定，包括國立歷史博物館、國立台灣美術館等皆收存典藏。沈東寧在陶瓷藝術上努力不懈的精神及對陶藝認真專注的態度，是台灣現代陶藝一股溫柔力量，獲本屆卓越獎可謂實至名歸，為陶藝界發展的典範。

創作獎首獎張祐綾《肉販》，將擅長的臟器作為創作主軸，經由拋光燻燒再排列成空間裝置，記錄台灣風景－傳統市場的日常物件，傳達對於生命的深刻感動。實用獎首獎羅士修《芳茗茶席》以霜白釉的釉色呼應冬至白雪覆蓋，刻花的器型展現春天百花初放意境，不僅實用更兼具展現細膩雕刻藝術。

「台灣陶藝獎」高手雲集，見證20多年來台灣當代陶藝發展的軌跡，是當前台灣陶藝界最具有指標性的重要獎項，展現當代陶藝嶄新視角、獨特創意和豐富的生命力，歡迎民眾把握展期欣賞及感受陶藝新時代的多元語彙。