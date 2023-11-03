尖點Q3轉盈 看好高階AI伺服器帶動鍍膜針用量

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PCB鑽針廠尖點（8021）公布第三季財報，隨著旺季營收回溫，第三季順利轉虧為盈，稅後純益3,459萬元，每股稅後純益0.24元，激勵前三季虧損收斂至7,556萬元，每股稅後淨損0.51元，公司在法說會上看好高階AI伺服器帶動鍍膜針的用量。

尖點3日召開法說會，法人關注AI伺服器對PCB鑽針的激勵作用，尖點表示，AI伺服器板層數推升，需要更長鑽針、更微小的鑽孔，門檻因此而提升，對客戶來說，鑽針的壽命不是第一考量，更關注鑽針鑽孔的品質及斷針率的問題，就高階AI伺服器這一塊，將帶動鍍膜針的比率，客戶的採用量高於以往，尖點統計，就出貨量來看，前三季鍍膜針占出貨比重約30％。

法人也關注尖點跟隨客戶赴泰國設廠計畫，尖點指出，鑽針仍倚賴規模經濟，目前在中國大陸生產成本最低，泰國生產的成本與台灣相當，從PCB客戶規劃的量產時程來看，大多落在2025年至2026年，尖點會在板廠客戶確定量產的規模之後，再跟進訂出量產的規模，目前暫定2025年至2026年之間投產。

隨著營收進入旺季，尖點第三季轉虧為盈，第三季稅後純益3,459萬元，每股稅後純益0.24元，激勵前三季赤字收斂至7,556萬元，每股稅後淨損0.51元。